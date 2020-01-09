Генсек ООН призвал страны тщательнее соблюдать устав организации

ООН, 9 янв – РИА Новости. Генсек Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал государства тщательнее соблюдать положения устава организации.

Выступая на заседании СБ ООН , посвященном проблеме соблюдения устава организации, он отметил, что "геополитическая напряженность достигла опасного уровня, совсем недавно - в Персидском заливе".

По его словам, напряженность заключается не только в традиционных военных угрозах, но также в вызовах в экономике и киберпространстве.

"Конфликты в которых никто не побеждает, продолжаются от Ливии и Сирии до Афганистана и Сахеля", - отметил Гутерреш.

Он указал, что с ростом турбулентности доверие внутри и между странами падает. "Мы видим этот дефицит доверия на улицах по всему миру, тогда как люди выражают свое разочарование. Мы видим это в работе Организации Объединенных Наций, в том числе Совета Безопасности, когда государства-члены борются или не могут найти общий язык", - подчеркнул он. "Наша общая задача состоит в том, чтобы гораздо лучше соблюдать ценности устава", - заявил Гутерреш.

По его словам, в нынешнее время глобальных разногласий и беспорядков устав остается основой международного сотрудничества во имя общего блага. "В эпоху распространения ненависти и безнаказанности устав напоминает нам о том, что верховенство закона и человеческое достоинство превыше всего. И во времена быстрых преобразований и технологических изменений ценности и цели устава сохраняются", - указал генсек.

В числе этих ценностей генсек упомянул мирное урегулирование споров, равенство прав мужчин и женщин, невмешательство, самоопределение и суверенное равенство государств-членов.