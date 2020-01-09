Генсек ООН призвал страны тщательнее соблюдать устав организации

ООН, 9 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал государства тщательнее соблюдать положения устава организации.
Выступая на заседании СБ ООН, посвященном проблеме соблюдения устава организации, он отметил, что "геополитическая напряженность достигла опасного уровня, совсем недавно - в Персидском заливе".
По его словам, напряженность заключается не только в традиционных военных угрозах, но также в вызовах в экономике и киберпространстве.
"Конфликты в которых никто не побеждает, продолжаются от Ливии и Сирии до Афганистана и Сахеля", - отметил Гутерреш.
Он указал, что с ростом турбулентности доверие внутри и между странами падает. "Мы видим этот дефицит доверия на улицах по всему миру, тогда как люди выражают свое разочарование. Мы видим это в работе Организации Объединенных Наций, в том числе Совета Безопасности, когда государства-члены борются или не могут найти общий язык", - подчеркнул он. "Наша общая задача состоит в том, чтобы гораздо лучше соблюдать ценности устава", - заявил Гутерреш.
По его словам, в нынешнее время глобальных разногласий и беспорядков устав остается основой международного сотрудничества во имя общего блага. "В эпоху распространения ненависти и безнаказанности устав напоминает нам о том, что верховенство закона и человеческое достоинство превыше всего. И во времена быстрых преобразований и технологических изменений ценности и цели устава сохраняются", - указал генсек.
В числе этих ценностей генсек упомянул мирное урегулирование споров, равенство прав мужчин и женщин, невмешательство, самоопределение и суверенное равенство государств-членов.
Он также упомянул "правила, регулирующие применение силы, изложенные в пункте 4 статьи 2 и главе VII устава". "Эти принципы не являются одолжением или уступкой. Они являются основой международных отношений. Они являются основой мира и международного права. Но когда эти принципы были проигнорированы, отложены в сторону или применены выборочно, результат был катастрофическим: конфликт, хаос, смерть, разочарование и недоверие", - заявил Гутерреш.