Оппозиция направит к президенту Абхазии пять человек для переговоров

СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки президента Абхазии Рауля Хаджимбы, направит к нему для переговоров пять человек, заявил РИА Новости оппозиционный депутат Дмитрий Дбар.
"Пока он (Хаджимба - ред.) не уйдет в отставку, мы никуда не уйдем. Сейчас мы делегируем к нему пять человек. Мы будем стоять до конца", - заявил Дбар.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Абхазии заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Тем временем протестующие переместились в парламент, где ожидают встречи со спикером законодательного органа. Они недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.