Пожарный поезд следует к месту крупного возгорания на НПЗ в Ухте

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пожарный поезд направлен на место крупного возгорания на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Ухте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади одна тысяча квадратных метров на ухтинском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, пострадал один человек, он госпитализирован.
"На место прошествия следует пожарный поезд. Произошло увеличение группировки, на месте работают 78 человек и 18 единиц техники", - сказал собеседник агентства.