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https://ria.ru/20200109/1563230775.html
Пожарный поезд следует к месту крупного возгорания на НПЗ в Ухте
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РИА Новости

Пожарный поезд следует к месту крупного возгорания на НПЗ в Ухте

18:15 09.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КомиПожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка"
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Коми
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пожарный поезд направлен на место крупного возгорания на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Ухте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади одна тысяча квадратных метров на ухтинском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, пострадал один человек, он госпитализирован.
"На место прошествия следует пожарный поезд. Произошло увеличение группировки, на месте работают 78 человек и 18 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной службы
06:55
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ЛУКОЙЛМЧС РФУхтаРоссияПроисшествия
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