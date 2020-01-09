В Париже в ходе манифестации задержали девять человек

ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Девять человек задержаны в ходе манифестации в Париже, сообщает префектура столичной полиции.
Первая в этом году масштабная акция против пенсионной реформы проходит в четверг во французской столице.
Comme lors des dernières manifestations à Paris, trois rangées de CRS devancent de quelques mètres les premiers manifestants. Ici juste avant la gare du nord, en entrant sur la rue Lafayette #greve9janvier pic.twitter.com/173meNXNhv— Simon Auffret (@S_Auffret) 9 января 2020 г.
"Чтобы обеспечить безопасность людей и имущества, силы правопорядка произвели предварительные проверки перед началом манифестации. В 14.45 (16.45 мск) были задержаны девять человек", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.
Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
🔴 Les cheminots, la CGT énergie et les étudiants rejoignent le cortège principal place de la Republique à Bordeaux. #greve #GreveGenerale #greve9janvier #bordeaux #ReformeRetraites @LeMediaTV pic.twitter.com/cIhHz5YzZB— Valentin Stoquer (@val_stoquer) 9 января 2020 г.