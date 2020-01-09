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Палестина предостерегла Израиль от аннексии долины реки Иордан
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РИА Новости

Палестина предостерегла Израиль от аннексии долины реки Иордан

18:06 09.01.2020
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
© РИА Новости / Ахмет Абед
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ГАЗА, 9 янв - РИА Новости. Палестинское правительство предостерегло Израиль от захвата долины реки Иордан, назвав это военным преступлением, сообщает палестинское государственное агентство ВАФА.
"Оккупационное правительство прекрасно знает, что любой шаг по захвату земель оккупированного Западного берега является военным преступлением", - заявил ВАФА официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем.
Заявление последовало после того, как министр обороны Израиля Нафтали Беннетт объявил в среду о создании специального комитета для продвижения поселенческой активности в зоне С на Западном берегу реки Иордан. Этот шаг был сделан на следующий день после заявления Беннета, что часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, так называемая зона С, принадлежит Израилю. Заявление прозвучало на конференции в Иерусалиме, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
"Заявления Нетаньяху и Беннетта об аннексии зоны C, в том числе долины реки Иордан, отражают фактическое продолжение политики захвата палестинских территорий", - добавил Мельхем.
Президент Палестины Махмуд Аббас
7 января, 01:29
Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
Ранее глава израильского минобороны заявлял о намерении принять закон, который позволит регистрировать в реестре израильского минюста палестинские земли в зоне С. Прежде жители поселенческих анклавов Израиля могли регистрировать эту землю только в реестре гражданской администрации (орган, отвечающий за действия Израиля на палестинских территориях), поскольку эти земли не считаются израильскими ни по международному, ни по израильскому законодательству.
По соглашениям в Осло палестинские территории были разделены на три категории: А, Б и С. Так называемая зона С остается под контролем Израиля до урегулирования палестино-израильского конфликта. По данным Управления наблюдателя ООН по правам человека, так называемая зона С составляет около 61% территории Западного берега, на ней сейчас проживает около 150 тысяч палестинцев и более 350 тысяч еврейских поселенцев.
Израильское руководство начало продвигать планы аннексии части палестинских территорий после прозвучавшего в ноябре 2019 года заявления Помпео, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не являются незаконными.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018
Вчера, 13:25
Сокрушительный удар. Нетаньяху предостерег желающих напасть на Израиль
126001025
Обсудить 11
Майк ПомпеоИерусалимООНПалестинаСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
А, я живу в Израиле и пишу за свой дом.
9 января, 19:02
Светлана ST
2300020
Тот случай, когда в чужом глазу увидит соринку, а в своем бревно не заметит.
9 января, 18:21
Светлана ST
2000021
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