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Религия и мировоззрение
2020-01-09T18:06+0300
https://ria.ru/20200109/1563230149.html
Глава Совета муфтиев России пожелал стойкости народам Украины и Ирана
https://cdn23.img.ria.ru/images/155523/98/1555239840_0:0:3068:1725_1036x0_80_0_0_59ac4588d186e630e307911cdcbb26de.jpg
РИА Новости

Глава Совета муфтиев России пожелал стойкости народам Украины и Ирана

18:06 09.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин в четверг направил соболезнования в адрес президентов Ирана Хасана Роухани и Украины Владимира Зеленского в связи с крушением украинского самолета, сообщила пресс-служба СМР.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в среду утром потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.
Как отметил Гайнутдин, масштаб катастрофы не может оставить никого равнодушным.
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10:58Религия и мировоззрение
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"Мы скорбим о людях, чья жизнь трагически оборвалась, и молим всевышнего Аллаха о том, чтобы он был милостив к душам своих созданий. Мы молимся о том, чтобы всевышний даровал душевных сил и терпения пережить эту трагедию семьям и близким погибших", - подчеркнул муфтий.
Он также пожелал народам Украины и Ирана "стойкости и единства", добавили в СМР.
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Религия и мировоззрениерелигия
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