Глава Совета муфтиев России пожелал стойкости народам Украины и Ирана

Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин в четверг направил соболезнования в адрес президентов Ирана Хасана Роухани и Украины Владимира Зеленского в связи с крушением украинского самолета, сообщила пресс-служба СМР.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в среду утром потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.

Как отметил Гайнутдин, масштаб катастрофы не может оставить никого равнодушным.

"Мы скорбим о людях, чья жизнь трагически оборвалась, и молим всевышнего Аллаха о том, чтобы он был милостив к душам своих созданий. Мы молимся о том, чтобы всевышний даровал душевных сил и терпения пережить эту трагедию семьям и близким погибших", - подчеркнул муфтий.