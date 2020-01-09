В Москве в новогодние праздники задержали около 500 пьяных водителей

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Московские полицейские задержали около 500 нетрезвых водителей в период новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Сотрудниками Госавтоинспекции в период новогодних праздников с 1 по 8 января 2020 года пресечено почти 500 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии", - сказали в ведомстве.
В ГИБДД также добавили, что общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составило 475 человек, из них 253 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Кроме того, 20 водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде, будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".