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В Москве в новогодние праздники задержали около 500 пьяных водителей
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РИА Новости

В Москве в новогодние праздники задержали около 500 пьяных водителей

18:03 09.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Московские полицейские задержали около 500 нетрезвых водителей в период новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Сотрудниками Госавтоинспекции в период новогодних праздников с 1 по 8 января 2020 года пресечено почти 500 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии", - сказали в ведомстве.
В ГИБДД также добавили, что общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составило 475 человек, из них 253 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Кроме того, 20 водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде, будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
12:57
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