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2020-01-09T17:58+0300
https://ria.ru/20200109/1563229790.html
В "Сокольниках" приостановили работу контактного зоопарка
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РИА Новости

В "Сокольниках" приостановили работу контактного зоопарка

17:58 09.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБелка в контактном зоопарке
Белка в контактном зоопарке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Деятельность контактного зоопарка в "Сокольниках" приостановлена в связи с проверками по факту ненадлежащего обращения с животными, сообщил РИА Новости директор парка культуры и отдыха Андрей Лапшин.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что сотрудники контактного зоопарка в "Сокольниках" в новогодние праздники выводили к публике животных на поводках.
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"Действительно, мы закрыли зоопарк с целью внимательно ознакомиться с тем, как там все организовано, и большей частью здесь, конечно, вопрос к персоналу, который там работает. Сейчас все посмотрим, проверим, и в ближайшие дни сообщим результаты", — сказал Лапшин.
По его словам, дирекция решит, будет ли зоопарк "вообще работать в парке "Сокольники" после этого". "На протяжении пяти лет работы его посетили десятки тысяч людей. Были, конечно, и положительные отзывы, и негативные, как и в истории любого мини-зоопарка, живого уголка. Существует очень много людей, которые не приемлют содержание любых животных в клетках", - отметил директор парка.
В свою очередь в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что ведомство осведомлено о сложившейся ситуации. "Занимаемся этим вопросом, обратились в дирекцию парка", — сказали в пресс-службе департамента.
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Ранее сообщалось, что по данным исследования компании 2ГИС, многие российские контактные зоопарки планируют оборудовать помещения клетками и запретить посетителям трогать животных в связи со вступлением в силу с 1 января 2020 года новых положений закона "Об ответственном обращении с животными". Переоснащение позволит им работать в рамках закона до 1 января 2022 года. После этого срока все предприниматели, использующие животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, должны будут получить обязательную лицензию.
Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в декабре 2018 года, через восемь лет после внесения, в конце 2018 года он был подписан президентом РФ. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках. Закон также вводит запрет контактных зоопарков.
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зоопаркиСокольники (парк)РоссияОбщество
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