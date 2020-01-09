В "Сокольниках" приостановили работу контактного зоопарка

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Деятельность контактного Деятельность контактного зоопарка "Сокольниках" приостановлена в связи с проверками по факту ненадлежащего обращения с животными, сообщил РИА Новости директор парка культуры и отдыха Андрей Лапшин.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что сотрудники контактного зоопарка в "Сокольниках" в новогодние праздники выводили к публике животных на поводках.

"Действительно, мы закрыли зоопарк с целью внимательно ознакомиться с тем, как там все организовано, и большей частью здесь, конечно, вопрос к персоналу, который там работает. Сейчас все посмотрим, проверим, и в ближайшие дни сообщим результаты", — сказал Лапшин.

По его словам, дирекция решит, будет ли зоопарк "вообще работать в парке "Сокольники" после этого". "На протяжении пяти лет работы его посетили десятки тысяч людей. Были, конечно, и положительные отзывы, и негативные, как и в истории любого мини-зоопарка, живого уголка. Существует очень много людей, которые не приемлют содержание любых животных в клетках", - отметил директор парка.

В свою очередь в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что ведомство осведомлено о сложившейся ситуации. "Занимаемся этим вопросом, обратились в дирекцию парка", — сказали в пресс-службе департамента.

Ранее сообщалось, что по данным исследования компании 2ГИС, многие российские контактные зоопарки планируют оборудовать помещения клетками и запретить посетителям трогать животных в связи со вступлением в силу с 1 января 2020 года новых положений закона "Об ответственном обращении с животными". Переоснащение позволит им работать в рамках закона до 1 января 2022 года. После этого срока все предприниматели, использующие животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, должны будут получить обязательную лицензию.