Ученые выяснили, как древние люди выбирали материал для орудий

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Изучая древнейшие каменные орудия из Олдувайского ущелья в Танзании ученые выяснили, что наши предки, жившие 1,2–1,8 миллиона лет назад, вполне осознанно подходили к выбору материалов для изготовления орудий труда — с учетом прочности и в соответствии с конкретными целями применения. Результаты исследования Изучая древнейшие каменные орудия из Олдувайского ущелья в Танзании ученые выяснили, что наши предки, жившие 1,2–1,8 миллиона лет назад, вполне осознанно подходили к выбору материалов для изготовления орудий труда — с учетом прочности и в соответствии с конкретными целями применения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Royal Society Interface.

Олдувайское ущелье на севере Танзании — одно из самых интересных мест в мире с точки зрения изучения ранних этапов развития человека. Именно здесь был обнаружен Homo habilis — человек умелый, научившийся изготавливать первые незамысловатые орудия труда, раскалывая пополам речную гальку. На смену ему пришел Homo erectus — человек прямоходящий, который уже пользовался более продвинутыми каменными орудиями, имевшими различное функциональное предназначение.

Ученые из Великобритании, Испании и США решили выяснить, как люди эпохи раннего палеолита подбирали материал для своих орудий. Они изучили каменные орудия из слоев, относящихся к переходному периоду между Homo habilis и Homoerectus, и с помощью механических испытаний протестировали эти артефакты на твердость, прочность и сопротивление износу.

Результаты показали, что люди, обитавшие в Олдувайском ущелье 1,2–1,8 миллиона лет назад, подбирали породу камня исходя из функции орудия и того, как долго планировали его использовать. То есть каждый раз решался вопрос, какому из двух качеств материала — режущей способности или прочности — отдать предпочтение.

"Древние люди вполне осознанно выбирали материалы для орудий, — приводятся в пресс-релизе Кентского университета слова руководителя исследования Аластер Ки (Alastair Key) из Кентской школы антропологии. — Самым распространенным сырьем для каменных орудий был кварцит — это порода хорошо подходит для изготовления инструментов для резки. А вот инструменты, создаваемые для длительной работы и интенсивных нагрузок, делались из кремнистого сланца. Были и другие материалы, но они использовались заметно реже".

Важно отметить, что и кварцит, и кремень встречаются в Олдувайском ущелье не так уж часто. Намного шире распространены базальты, но эта порода, хотя и обладает высокой прочностью, не дает острых сколов. Поэтому базальт древние люди использовали для создания чопперов — примитивных рубящих орудий, предназначенных для длительного использования.

Исследование показывает, что население раннего каменного века уже разделяло свои инструменты на функциональные группы, для каждой из которой подбирало свой вид материала. Этот ранее неизвестный факт говорит о том, что ранние гоминины стремились оптимизировать свой труд и сделать его более эффективным.

"Мы смогли продемонстрировать, что наши предки принимали довольно сложные решения о том, какое сырье использовать, и делали это таким образом, чтобы производить инструменты, оптимизированные для конкретных обстоятельств", — говорит Ки.

Основными видами работ, в которых использовались каменные орудия, по мнению исследователей, были разделка животных, нарезка мяса и растительной пищи, обработка дерева.