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Apple призналась, что сканирует изображения в iCloud
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РИА Новости

Apple призналась, что сканирует изображения в iCloud

17:55 09.01.2020 (обновлено: 19:52 09.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple
Новый смартфон компании Apple
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Новый смартфон компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Apple сканирует фотографии в iCloud, заявила старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе.
Как пишет издание Telegraph, топ-менеджер уточнила, что это нужно для выявления "материалов о сексуальном насилии над детьми". По ее словам, компания использует технологии, схожие со спам-фильтрами в электронной почте.
При этом в политике конфиденциальности на сайте Apple говорится, что компания может использовать личную информацию с целью "сканирования загруженного контента для выявления потенциально незаконного контента, в том числе материалов о сексуальной эксплуатации детей".
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