На строительство ДОКБ Верхневолжье получит более 4,6 млрд рублей

ТВЕРЬ, 9 янв – РИА Новости. Тверская область в 2020-2022 годах получит субсидию из федерального бюджета общим объемом более 4,6 миллиарда рублей на строительство нового комплекса детской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято губернатором области Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

"К реализации этого проекта мы шли несколько лет. В 2019 году завершили проектно-сметную документацию. Планируемый срок строительства - 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным", – сказал глава региона.