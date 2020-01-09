На строительство ДОКБ Верхневолжье получит более 4,6 млрд рублей

ТВЕРЬ, 9 янв – РИА Новости. Тверская область в 2020-2022 годах получит субсидию из федерального бюджета общим объемом более 4,6 миллиарда рублей на строительство нового комплекса детской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.
Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято губернатором области Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.
"К реализации этого проекта мы шли несколько лет. В 2019 году завершили проектно-сметную документацию. Планируемый срок строительства - 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным", – сказал глава региона.
Новая больница будет рассчитана на 420 коек и 13,5 тысяч посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для "скорой помощи", вертолётной площадки.