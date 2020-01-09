Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T17:45+0300
https://ria.ru/20200109/1563228907.html
В Абхазии при необходимости готовы ввести чрезвычайное положение
https://cdn24.img.ria.ru/images/156322/84/1563228428_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_8690cb9a28aca1e88177da4d89d0662f.jpg
РИА Новости

В Абхазии при необходимости готовы ввести чрезвычайное положение

17:45 09.01.2020
857
© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в связи с митингом оппозиции заявил, что в случае необходимости в стране будет введено чрезвычайное положение.
"В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на совете безопасности", - заявил Хаджимба по итогам заседания СБ.
Протестующие пытаются прорваться в здание администрации президента Абхазии в Сухуме
17:42
Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. Протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
231001
Обсудить 0
Алхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
Журналистов не пустили на заседание парламента по отставке Хаджимбы
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18Парламент Абхазии рассмотрит проект постановления об отставке Хаджимбы
21:11Магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс
21:10Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
21:09В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
Лента новостейМолния