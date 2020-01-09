В Абхазии при необходимости готовы ввести чрезвычайное положение

"В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на совете безопасности", - заявил Хаджимба по итогам заседания СБ.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. Протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.