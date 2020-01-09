В Абхазии силовые структуры перевели на усиленный режим

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры республики переведены на усиленный режим несения службы.
"В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в обращении президента, размещенном на его сайте.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. Ранее официальные власти не давали комментариев о протестных настроениях в республике. Тем временем протестующие переместились в парламент, где ожидают встречи со спикером законодательного органа. Они недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.