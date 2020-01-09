В Абхазии силовые структуры перевели на усиленный режим

"В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в обращении президента, размещенном на его сайте.