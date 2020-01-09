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2020-01-09T18:37+0300
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Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

17:44 09.01.2020 (обновлено: 18:37 09.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 9 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент отметил, что Минск уже нашел такую нефть.
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4 января, 18:51
Источник объяснил, почему нефтеконтракты с Минском не согласованы
В конце декабря белорусский лидер провел телефонные переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым. Как сообщала пресс-служба Лукашенко, стороны достигли договоренности об организации "конкретной работы по поставкам углеводородного сырья" в Белоруссию.
Кроме того, Медведев и Лукашенко обсудили заключение контрактов и условились продолжить работу в этом направлении. Позже президент республики побеседовал с российским министром энергетики Александром Новаком: стороны затронули вопрос конкретных графиков и компаний, которые будут поставлять нефть в республику.
Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не согласовали контакты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Собеседник агентства отмечал, что поставки нефти из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.
Четвертого января Минск начал оформлять документы на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, которая исключает премию поставщикам.
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Цены на нефтьМинскБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Достал, видимо,"друга Владимира".
9 января, 17:52
Von Stirliz
170610013
Усатый колхозник опять басни рассказывает .
9 января, 18:05
Ж Жорик Вартанов
4110005
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