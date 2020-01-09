Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.