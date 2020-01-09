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Журналистов не пустили на заседание парламента по отставке Хаджимбы
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РИА Новости

Журналистов не пустили на заседание парламента по отставке Хаджимбы

17:48 09.01.2020 (обновлено: 17:56 09.01.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
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СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. Журналистов не пустили на встречу депутатов парламента Абхазии с представителями оппозиции, на которой планировалось обсудить отставку президента Рауля Хаджимбы и беспорядки в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, человек, стоявший у двери в зал заседания парламента, не пустил журналистов на встречу депутатов с оппозицией, в ходе которой планировалось обсудить отставку действующего президента и начавшиеся в центре Сухума беспорядки. Встреча депутатов и представителей оппозиции проходит на повышенных тонах.
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