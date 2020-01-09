Журналистов не пустили на заседание парламента по отставке Хаджимбы

Как передает корреспондент РИА Новости, человек, стоявший у двери в зал заседания парламента, не пустил журналистов на встречу депутатов с оппозицией, в ходе которой планировалось обсудить отставку действующего президента и начавшиеся в центре Сухума беспорядки. Встреча депутатов и представителей оппозиции проходит на повышенных тонах.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. Пока официальные власти не давали комментариев о протестных настроениях в республике. Тем временем протестующие переместились в парламент, где ожидают встречи со спикером законодательного органа. Они недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.