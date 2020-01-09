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Нижегородский суд рассмотрит дело матери, "изгонявшей демонов" из сына
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РИА Новости

Нижегородский суд рассмотрит дело матери, "изгонявшей демонов" из сына

17:41 09.01.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Решетка перед зданием Московского городского суда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Дело матери, регулярно избивавшей сына хоккейной клюшкой для того, чтобы "изгнать из него демонов", поступило в Советский районный суд Нижнего Новгорода, сообщается на сайте суда.
По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой. Вечером 25 июля 2019 года она связала сына, а затем нанесла ему несколько ударов клюшкой по телу и ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата. Было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица). Ребенок был передан в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Женщина помещена под стражу, ей была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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"В Советский районный суд Нижнего Новгорода поступило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина мотивировала свои действия необходимостью изгнания "демонов". Уголовное дело поступило в суд для применения в отношении женщины принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении суда.
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