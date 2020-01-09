Нижегородский суд рассмотрит дело матери, "изгонявшей демонов" из сына

По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой. Вечером 25 июля 2019 года она связала сына, а затем нанесла ему несколько ударов клюшкой по телу и ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата. Было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица). Ребенок был передан в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Женщина помещена под стражу, ей была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.