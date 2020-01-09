Собянин продлил фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин продлил работу фестиваля "Путешествие в Рождество" до конца января.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 13 декабря 2019 года на 81 площадке в центре, жилых районах и парках и должен был завершиться 12 января 2020 года, но по просьбе москвичей мэр решил продлить фестиваль до конца месяца.

В четверг Собянин посетил новую площадку фестиваля "Путешествие в Рождество" в Гольяново, которая открылась впервые в этом сезоне, и пообщался с местными жителями.