Пруд и плотины в Богородицке благоустроят к 500-летию Тульского кремля

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Масштабные работы по очистке городского пруда, ремонту плотин, а также благоустройство аллей и набережной проведут в Богородицке Тульской области в рамках программы подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Засечной черты.

Как сообщили в пресс-службе Тульского историко-краеведческого и художественного музея, основные работы были начаты в 2019 году. В настоящее время ведется расчистка центральной части городского пруда и реконструкция двух плотин, завершить которую планируется в конце января.