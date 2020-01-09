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Пруд и плотины в Богородицке благоустроят к 500-летию Тульского кремля
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РИА Новости

Пруд и плотины в Богородицке благоустроят к 500-летию Тульского кремля

17:39 09.01.2020
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© РИА Новости / ПетрухинДворцово-парковый ансамбль графов Бобринских в Богородицке
Дворцово-парковый ансамбль графов Бобринских в Богородицке
© РИА Новости / Петрухин
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Масштабные работы по очистке городского пруда, ремонту плотин, а также благоустройство аллей и набережной проведут в Богородицке Тульской области в рамках программы подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Засечной черты.
Как сообщили в пресс-службе Тульского историко-краеведческого и художественного музея, основные работы были начаты в 2019 году. В настоящее время ведется расчистка центральной части городского пруда и реконструкция двух плотин, завершить которую планируется в конце января.
Также власти намерены благоустроить аллеи на плотине, провести мощение, установить трибуны, ведущие к воде, навесы, малые архитектурные формы и освещение. Кроме того, предусмотрено обновление набережной с устройством пирса.
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500-летие Тульского кремляБогородицкТульская область
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