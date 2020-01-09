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Культура
2020-01-09T17:52+0300
https://ria.ru/20200109/1563227994.html
Пушкинский музей будет развивать новые проекты под брендом PUSH
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РИА Новости

Пушкинский музей будет развивать новые проекты под брендом PUSH

17:31 09.01.2020 (обновлено: 17:52 09.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВ Пушкинском музее объявили о наборе волонтеров
В Пушкинском музее объявили о наборе волонтеров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина планирует развивать под брендом PUSH музейные проекты новых направлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Ранее РИА Новости сообщило, что Пушкинский музей подал в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков "ПУШ" и PUSH. Обе заявки Пушкинский подал 26 ноября 2019 года. Пока они находятся на стадии формальной экспертизы.
"ГМИИ имени А. С. Пушкина действительно подал заявку на регистрацию нового бренда. Это связано с новостями из жизни музея, о которых мы скоро объявим. В дальнейшем под этим брендом будут реализовываться музейные проекты наших новых направлений", - рассказали в пресс-службе.
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КультураМузей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаРоспатентКультура
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