Пушкинский музей будет развивать новые проекты под брендом PUSH

"ГМИИ имени А. С. Пушкина действительно подал заявку на регистрацию нового бренда. Это связано с новостями из жизни музея, о которых мы скоро объявим. В дальнейшем под этим брендом будут реализовываться музейные проекты наших новых направлений", - рассказали в пресс-службе.