Пушкинский музей будет развивать новые проекты под брендом PUSH

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина планирует развивать под брендом PUSH музейные проекты новых направлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Ранее РИА Новости сообщило, что Пушкинский музей подал в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков "ПУШ" и PUSH. Обе заявки Пушкинский подал 26 ноября 2019 года. Пока они находятся на стадии формальной экспертизы.
"ГМИИ имени А. С. Пушкина действительно подал заявку на регистрацию нового бренда. Это связано с новостями из жизни музея, о которых мы скоро объявим. В дальнейшем под этим брендом будут реализовываться музейные проекты наших новых направлений", - рассказали в пресс-службе.
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