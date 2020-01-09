Совбез Абхазии даст оценку беспорядкам в центре Сухума

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Совбез Абхазии, в заседании которого участвуют президент и спикер парламента республики, по итогам своего заседания сделает официальное заявление и даст оценку беспорядкам в центре Сухума, сообщил РИА Новости первый замглавы администрации президента Дмитрий Шамба.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. Пока официальные власти не давали комментариев о протестных настроениях в республике. Тем временем протестующие переместились в парламент, где ожидают встречи со спикером законодательного органа. Они недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
"Сейчас идет заседание Совбеза… По окончании заседания будет официальное заявление и оценка происходящего", - сообщил Шамба.
По его словам, в заседании участвует президент Абхазии Рауль Хаджимба с членами Совета безопасности, в том числе спикером Валерием Кварчия, встречи с которым требовали оппозиционеры.