Дислоцированных в Ираке эстонских военных перебросили в Кувейт

ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв - РИА Новости. Дислоцированные в Ираке эстонские военнослужащие, которые находились на американской военной базе Эйн-аль-Асад, в четверг были переброшены в Дислоцированные в Ираке эстонские военнослужащие, которые находились на американской военной базе Эйн-аль-Асад, в четверг были переброшены в Кувейт , сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии

"Служившие на американской авиабазе Эйн-аль-Асад шесть эстонских военных инструкторов во второй половине дня добрались до Кувейта. Таким образом, теперь все семь эстонских военнослужащих, которые находились в Ираке в рамках миссии "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), переместились в Кувейт", - говорится в сообщении.

По данным Главного штаба, в среду в Кувейт из Ирака прибыл полковник Тыну Мийл, который служит старшим штабным офицером в штабе операции "Непоколебимая решимость" и отвечает за весь эстонский контингент в Ираке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.