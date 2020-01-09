Дислоцированных в Ираке эстонских военных перебросили в Кувейт

"Служившие на американской авиабазе Эйн-аль-Асад шесть эстонских военных инструкторов во второй половине дня добрались до Кувейта. Таким образом, теперь все семь эстонских военнослужащих, которые находились в Ираке в рамках миссии "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), переместились в Кувейт", - говорится в сообщении.
По данным Главного штаба, в среду в Кувейт из Ирака прибыл полковник Тыну Мийл, который служит старшим штабным офицером в штабе операции "Непоколебимая решимость" и отвечает за весь эстонский контингент в Ираке.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.