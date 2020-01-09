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Конфликт США и Ирана
2020-01-09T17:26+0300
https://ria.ru/20200109/1563227674.html
Дислоцированных в Ираке эстонских военных перебросили в Кувейт
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РИА Новости

Дислоцированных в Ираке эстонских военных перебросили в Кувейт

17:25 09.01.2020 (обновлено: 17:26 09.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкЭстонские военные
Эстонские военные
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Эстонские военные. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв - РИА Новости. Дислоцированные в Ираке эстонские военнослужащие, которые находились на американской военной базе Эйн-аль-Асад, в четверг были переброшены в Кувейт, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.
"Служившие на американской авиабазе Эйн-аль-Асад шесть эстонских военных инструкторов во второй половине дня добрались до Кувейта. Таким образом, теперь все семь эстонских военнослужащих, которые находились в Ираке в рамках миссии "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), переместились в Кувейт", - говорится в сообщении.
По данным Главного штаба, в среду в Кувейт из Ирака прибыл полковник Тыну Мийл, который служит старшим штабным офицером в штабе операции "Непоколебимая решимость" и отвечает за весь эстонский контингент в Ираке.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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Конфликт США и ИранаКувейтЭстонияИракВ мире
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