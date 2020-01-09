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2020-01-09T17:23+0300
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Путин поблагодарил ВМФ и Минобороны за успешные учения в Черном море
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РИА Новости

Путин поблагодарил ВМФ и Минобороны за успешные учения в Черном море

17:23 09.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку о перспективах развития Военно-Морского флота во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку о перспективах развития Военно-Морского флота во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главкома ВМФ Николая Евменова, руководства Минобороны, Генштаб и личный состав за организацию сегодняшних учений в Черном море, отметив хорошие результаты работы.
"Николай Анатольевич (Евменов - ред.), хочу поблагодарить вас, министра обороны и Генштаб, кто готовил это учение, и организовывал его, и проводил, весь личный состав с хорошими результатами работы сегодня в море. Передайте мои самые наилучшие пожелания и благодарности",- сказал Путин, открывая заседание в Черноморском высшем военно-морском училище им.Нахимова.
По словам президента, Военно-Морским флотом было проведено крупное и успешное учение.
Евменов в свою очередь доложил президенту о том, что в учениях были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.
"Техника показала свою высокую надежность, были опробованы новые формы и способы применения, и личный состав показал профессионализм, цели учения были достигнуты. Результаты учений будут проанализированы, и об этом будем вам доложено",- сказал главком.
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
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В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".
53003015
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Николай ЕвменовЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинРоссияВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Вот это график у Нашего Президента!!!
9 января, 17:45
ODOleg Danilov
500007
У украины уже началась очередная истерика?
9 января, 17:55
ttutelka-tanya
250005
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