Путин поблагодарил ВМФ и Минобороны за успешные учения в Черном море

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку о перспективах развития Военно-Морского флота во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главкома ВМФ Николая Евменова , руководства Минобороны , Генштаб и личный состав за организацию сегодняшних учений в Черном море, отметив хорошие результаты работы.

"Николай Анатольевич (Евменов - ред.), хочу поблагодарить вас, министра обороны и Генштаб, кто готовил это учение, и организовывал его, и проводил, весь личный состав с хорошими результатами работы сегодня в море. Передайте мои самые наилучшие пожелания и благодарности",- сказал Путин, открывая заседание в Черноморском высшем военно-морском училище им.Нахимова.

По словам президента, Военно-Морским флотом было проведено крупное и успешное учение.

Евменов в свою очередь доложил президенту о том, что в учениях были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.

"Техника показала свою высокую надежность, были опробованы новые формы и способы применения, и личный состав показал профессионализм, цели учения были достигнуты. Результаты учений будут проанализированы, и об этом будем вам доложено",- сказал главком.