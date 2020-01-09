Музей Победы в Москве принял 34 тысячи человек в новогодние праздники

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Число посетителей Музея Победы в Москве стало рекордным по сравнению с прошлым годом за аналогичный период времени и составило свыше 30 тысяч гостей в праздничные дни, рассказала в пресс-службе учреждения.
"Музей Победы побил прошлогодний рекорд посещаемости в новогодние праздники. За семь дней – со 2 по 8 января – в музее побывало почти 34 тысячи человек, в то время как за аналогичный период прошлого года – 31 тысяча человек", - рассказали в музее.
Отмечается, что особой популярностью пользовался новогодний исторический квест "Елка Победы. Новая миссия". Также были интересны такие экспозиции, как "Война: день за днем", "Искусство и мир", "Фронтовой портрет. Судьба солдата", "Герои тыла" и "Реликвии Победы", диорамный комплекс музея, трехмерная историко-художественная панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" и свето-звуковая инсталляция "Дорога к Победе".
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