Музей Победы в Москве принял 34 тысячи человек в новогодние праздники

"Музей Победы побил прошлогодний рекорд посещаемости в новогодние праздники. За семь дней – со 2 по 8 января – в музее побывало почти 34 тысячи человек, в то время как за аналогичный период прошлого года – 31 тысяча человек", - рассказали в музее.