Редакторы "районок" вступились за главреда "Урюпинской правды"

ВОЛГОГРАД, 9 янв – РИА Новости. Руководители районных изданий Волгоградской области написали обращение в поддержку бывшего главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольги Шушлебиной, которую глава администрации Урюпинска уволил в декабре, сообщил РИА Новости председатель регионального отделения Руководители районных изданий Волгоградской области написали обращение в поддержку бывшего главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольги Шушлебиной, которую глава администрации Урюпинска уволил в декабре, сообщил РИА Новости председатель регионального отделения "Союза журналистов России" Вячеслав Черепахин.

Ранее "Российская газета" написала, что глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил Шушлебину якобы за то, что она при верстке газеты разместила фотографию федерального чиновника ниже портрета областного депутата.

Как сообщила РИА Новости Шушлебина, ее уволили по второму пункту статьи 278 Трудового кодекса РФ ("в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора"). Шушлебина 17 лет является главным редактором газеты "Урюпинская правда" и, как она отметила, до недавнего времени к ней не было претензий, взысканий и выговоров нет.

По словам председателя волгоградского отделения "Союза журналистов России" Вячеслава Черепахина, местное журналистское сообщество поддержало коллегу, 18 главных редакторов районных газет направили обращение в администрацию области в поддержку восстановления Шушлебиной.

"Сейчас все журналистское сообщество эту ситуацию обсуждает. Шушлебина очень авторитетный и популярный журналист, поэтому и было написано обращение в комитет по информационной политике Волгоградской области. Но глава (администрации Урюпинска – ред.) не подчиняется комитету, он сам принимает решения… Мы все надеемся, что ее восстановят", - заявил РИА Новости Черепахин. Он отметил, что местный "Союз журналистов" оказывает юридическую помощь Шушлебиной и ведет переговоры между сторонами.

Бывший главный редактор "Урюпинской правды" намерена оспорить увольнение в суде. Как сообщила РИА Новости Шушлебина, 10 января состоится предварительное слушание в Урюпинском городском суде. "Я не знаю причину (увольнения – ред.), я могу догадываться …Незадолго до этого мой руководитель выразил недовольство по поводу неправильно сделанной верстки полосы. …На мой взгляд это не может быть серьезным основанием, потому что есть закон "О СМИ" и так далее. Может быть, у главы (администрации – ред.) есть другие причины, которые мне неизвестны", - отметила она.