В Башкирии три человека погибли, отравившись угарным газом

"Шестого января в частном доме в городе Белорецке обнаружены тела двоих мужчин 42 и 47 лет и 35-летней женщины с признаками отравления угарным газом. Организована доследственная проверка", - сообщает СУСК.
Ведомство поясняет, что следственно-оперативной группой в составе следователей СК, сотрудников МВД, МЧС и аварийно-газовой службы проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования с целью проверки исправности отопительного оборудования, опрашиваются очевидцы и близкие погибших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"По предварительным данным, причиной отравления послужило скопление угарного газа в жилом помещении в результате неисправности дымохода газовой колонки", - говорится в сообщении следственного управления.