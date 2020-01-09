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В Башкирии три человека погибли, отравившись угарным газом
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РИА Новости

В Башкирии три человека погибли, отравившись угарным газом

17:16 09.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
УФА, 9 янв – РИА Новости. Следственные органы в Башкирии организовали доследственную проверку после гибели троих человек от отравления угарным газом в частном доме в Белорецке, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"Шестого января в частном доме в городе Белорецке обнаружены тела двоих мужчин 42 и 47 лет и 35-летней женщины с признаками отравления угарным газом. Организована доследственная проверка", - сообщает СУСК.
Ведомство поясняет, что следственно-оперативной группой в составе следователей СК, сотрудников МВД, МЧС и аварийно-газовой службы проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования с целью проверки исправности отопительного оборудования, опрашиваются очевидцы и близкие погибших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"По предварительным данным, причиной отравления послужило скопление угарного газа в жилом помещении в результате неисправности дымохода газовой колонки", - говорится в сообщении следственного управления.
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Республика БашкортостанСледственный комитет РФМЧС РФРоссияПроисшествия
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