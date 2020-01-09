В Башкирии три человека погибли, отравившись угарным газом

УФА, 9 янв – РИА Новости. Следственные органы в Следственные органы в Башкирии организовали доследственную проверку после гибели троих человек от отравления угарным газом в частном доме в Белорецке, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Шестого января в частном доме в городе Белорецке обнаружены тела двоих мужчин 42 и 47 лет и 35-летней женщины с признаками отравления угарным газом. Организована доследственная проверка", - сообщает СУСК.

Ведомство поясняет, что следственно-оперативной группой в составе следователей СК, сотрудников МВД, МЧС и аварийно-газовой службы проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования с целью проверки исправности отопительного оборудования, опрашиваются очевидцы и близкие погибших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.