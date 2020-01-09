Протесты в Абхазии показывают глубину раскола общества, заявил эксперт

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Протесты в Протесты в Абхазии показывают, насколько глубоко расколото абхазское общество, дальнейшая консолидация оппозиции приведет к тому, что большая часть жителей страны будут выступать против действующего президента Рауля Хаджимбы , считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

Протестующие ранее ворвались в здание администрации президента Абхазии, выбив окна и дверь. Митингующие требуют отставки президента. В данный момент представители оппозиции находятся в парламенте Абхазии и ожидают спикера Валерия Кварчию.

"Ситуация предельно опасная, тем более на нынешнюю минуту здание администрации президента взято толпой митингующих, Хаджимба покинул здание. Для маленькой Абхазии это очень печальный прецедент", - сказал РИА Новости эксперт.

По его словам, последние президентские выборы усугубили политический раскол республики, а не привели к избранию обществом общепризнанного лидера. "И сегодняшние события только показывают, что раскол в республике очень глубок. Тем более все последние события конца 2019 года показывали, что Хаджимба достаточно слабо контролирует обстановку и ситуацию в республике, чему являлись примерами неудавшиеся назначения, которые инициировал Хаджимба на должность глав районных администраций", - подчеркнул Муханов.

Как считает эксперт, нынешняя ситуация фактически повторяет события 2014 года, когда в результате серьезных митингов вынужден был покинуть территорию Абхазии бывший президент Александр Анкваб.

"Этот сигнал, который мы с вами сейчас обсуждаем, - даже не сигнал, а уже такой колокол, уже не первый подобный сигнал. События последних месяцев говорили о том, что ситуация близка к критической, недовольство в обществе растет. Тем более результаты выборов явно не позволяли говорить о том, что Хаджимба является общенациональным лидером Абхазии - как вы знаете, во втором туре даже голоса были почти идентичны, разница была всего один процент. И, кроме того, оппозиция подала иск о том, чтобы признать результаты выборов недействительными", - сказал эксперт.

По его словам, главным поводом консолидации митинга оппозиции является реакция на рассмотрение иска, оппозиция ждет определенного решения. "Так как определенного решения озвучено до сих пор не было, я так понимаю, это стало главным поводом того, что оппозиция стала консолидировать свои силы и двинулась в сторону президентского здания", - подчеркнул Муханов.

"Оппозиция постепенно консолидируется, это бесспорно является наиболее серьезной угрозой для действующего президента. Если оппозиции удастся консолидироваться, большая часть жителей Абхазии будет выступать против Хаджимбы, свои симпатии она будет высказывать оппозиционным лидерам, в первую очередь Аслану Бжании", - считает эксперт.

Ранее провластная партия "Форум народного единства Абхазии" и общественная организация ветеранов "Абааш" призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. По данным этих организаций, часть оппозиционных сил Абхазии, в том числе партии "Амцахара" и "Единая Абхазия", выступили с заявлениями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране. Заявления оппозиции о "нелегитимности президента и "несостоятельности действующей власти" в организациях назвали голословными.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

В четверг Абхазский суд кассационной инстанции перенес на неопределенный срок рассмотрение жалобы Квицинии на решение отказавшегося признать итоги второго тура недействительными Верховного суда.