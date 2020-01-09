Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следствие решило ограничиться штрафом для актрисы Следствие решило ограничиться штрафом для актрисы Натальи Бочкаревой , обвиняемой в незаконном хранении наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.

В суде отметили, что дата рассмотрения постановления еще не назначена.

По закону, судебный штраф могут назначать человеку, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и впоследствии возместил вред. Размер штрафа определяет суд с учетом материального положения обвиняемого и его семьи.

Если суд согласится с позицией следствия, прекратит уголовное дело и назначит штраф, то Бочкарева будет считаться несудимой.

Задержание с кокаином

О том, что Бочкареву задержали с наркотиками, СМИ писали в конце сентября.

В сообщении МВД говорилось, что инспекторы ДПС остановили автомобиль женщины 1980 года рождения, у которой нашли пакетик с 0,69 грамма кокаина. Ее фамилия при этом не называлась, но источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что это именно Бочкарева. Позже появилось видео, на котором задержанная стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.

Сама актриса и ее представители эти сообщения опровергали.

Следствие возбудило уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Актрисе грозило до трех лет лишения свободы.