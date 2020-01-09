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Культура
2020-01-09T18:01+0300
https://ria.ru/20200109/1563226683.html
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
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РИА Новости

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

17:09 09.01.2020 (обновлено: 18:01 09.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Наталья Бочкарева
Актриса и телеведущая Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следствие решило ограничиться штрафом для актрисы Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.
В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
Актриса Наталья Бочкарева
10 октября 2019, 19:21
Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с Бочкаревой
В суде отметили, что дата рассмотрения постановления еще не назначена.
По закону, судебный штраф могут назначать человеку, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и впоследствии возместил вред. Размер штрафа определяет суд с учетом материального положения обвиняемого и его семьи.
Если суд согласится с позицией следствия, прекратит уголовное дело и назначит штраф, то Бочкарева будет считаться несудимой.
Концертный директор прокомментировал скандал с Бочкаревой
23 декабря 2019, 01:49
Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками

Задержание с кокаином

О том, что Бочкареву задержали с наркотиками, СМИ писали в конце сентября.
В сообщении МВД говорилось, что инспекторы ДПС остановили автомобиль женщины 1980 года рождения, у которой нашли пакетик с 0,69 грамма кокаина. Ее фамилия при этом не называлась, но источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что это именно Бочкарева. Позже появилось видео, на котором задержанная стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.
Сама актриса и ее представители эти сообщения опровергали.
Следствие возбудило уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Актрисе грозило до трех лет лишения свободы.
Кроме того, мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за того, что она отказалась пройти медосвидетельствование.
Актриса Наталья Бочкарева
22 октября 2019, 17:18Культура
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
25327047191
Обсудить 107
КультураНаталья БочкареваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А была бы Ивановой, то все три года от звонка до звонка просили бы!
9 января, 17:14
Artur Tsarev
7210100
Общественная личность, по идее надо было бы наказать по всей строгости закона! Чтобы другим было неповадно!
9 января, 17:29
Юрий Шарапов
6610100
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