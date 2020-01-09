Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следствие решило ограничиться штрафом для актрисы Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.
В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
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В суде отметили, что дата рассмотрения постановления еще не назначена.
По закону, судебный штраф могут назначать человеку, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и впоследствии возместил вред. Размер штрафа определяет суд с учетом материального положения обвиняемого и его семьи.
Если суд согласится с позицией следствия, прекратит уголовное дело и назначит штраф, то Бочкарева будет считаться несудимой.
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Задержание с кокаином
О том, что Бочкареву задержали с наркотиками, СМИ писали в конце сентября.
В сообщении МВД говорилось, что инспекторы ДПС остановили автомобиль женщины 1980 года рождения, у которой нашли пакетик с 0,69 грамма кокаина. Ее фамилия при этом не называлась, но источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что это именно Бочкарева. Позже появилось видео, на котором задержанная стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.
Сама актриса и ее представители эти сообщения опровергали.
Следствие возбудило уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Актрисе грозило до трех лет лишения свободы.
Кроме того, мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за того, что она отказалась пройти медосвидетельствование.
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