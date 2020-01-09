Путин призвал укрепить статус России как морской державы

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов" во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов" во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Россия в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Россия в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - сказал президент.

Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства.

"Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства, напомнив, что вопросы модернизации флота рассматривались в декабре в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике. "Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования", - уточнил Путин.