Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T17:10+0300
https://ria.ru/20200109/1563226469.html
Путин призвал укрепить статус России как морской державы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156322/63/1563226330_0:263:3072:1991_1036x0_80_0_0_bbd057bcb87cdf969c36c04e2a52522a.jpg
РИА Новости

Путин призвал укрепить статус России как морской державы

17:06 09.01.2020 (обновлено: 17:10 09.01.2020)
559
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов" во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов" во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Россия в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.
"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - сказал президент.
Подводная лодка проекта Ясень-М
4 января, 08:00
Подводные загонщики. У США появился еще один повод бояться ВМФ России
Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства.
"Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства, напомнив, что вопросы модернизации флота рассматривались в декабре в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике. "Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования", - уточнил Путин.
Глава государства обратил внимание, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в МВФ должна составить 70%. По его словам, "этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать".
5132100
Обсудить 1
Вооруженные силы РФМВФВладимир ПутинРоссияБезопасность
Рекомендуем
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Маршал Устинов
Путин осмотрел макеты перспективных кораблей ВМФ в Севастополе
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Маршал Устинов
На учениях в Крыму опробовали новые способы применения дальней авиации
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции Российский Военно-Морской флот в XXI веке в Севастополе
Путин поручил сделать документацию по новым кораблям электронной
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Здание МИД России
В МИД прокомментировали призывы Трампа к выходу из иранской сделки
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку о перспективах развития Военно-Морского флота во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
Шойгу: современный ВМФ позволит России ответить на любые провокации
Владимир Путин на военных учениях в Крыму
Путин понаблюдал за ходом учений в Черном море
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
В КСИР разъяснили цель ракетных ударов Ирана по американской базе
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский: России следует предложить Ирану военное сотрудничество
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку о перспективах развития Военно-Морского флота во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
Путин поблагодарил ВМФ и Минобороны за успешные учения в Черном море
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве нашли крупный склад оружия в квартире
Крыса
Магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский назвал причину столкновений на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:16 На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
13:14Всемирный союз староверов открыл офис в Риме
13:13Red Hot Chili Peppers работают над новым альбомом с Джоном Фрушанте
13:12В Ливии прокомментировали предложенное Россией перемирие
13:11На Украине надеются, что "Газпром" рассмотрит хранение газа в стране
13:10Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
13:09"Ъ": в Госдуму внесли проект поправок в КоАП, касающихся платных дорог
13:09Врач в Уссурийске, якобы избивший мать с ребенком, взял больничный
13:07Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
13:07Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины
13:04Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран
13:04Более 820 миллионов обращений поступило на сервисы ГИБДД в 2019 году
13:03Эксперт: спорт и "работа на опережение" вернут детей в школьный ритм
13:02Эксперты рассказали, какие отели выбирают российские туристы
12:56В Омске школьницу и ее друга обвинили в жестоком убийстве женщины
12:55Джабаров призвал дождаться итогов расследования авиакатастрофы в Иране
12:51СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
12:49ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании
12:46Допрос экс-генерала СК Никандрова провели в закрытом режиме
12:45Правительство Молдавии не отправят в отставку, считает Додон
Лента новостейМолния