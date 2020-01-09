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На учениях в Крыму опробовали новые способы применения дальней авиации
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РИА Новости

На учениях в Крыму опробовали новые способы применения дальней авиации

17:01 09.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов"
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Маршал Устинов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов"
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В ходе масштабных учений, которые прошли у берегов Крыма в четверг, были опробованы новые формы и способы применения боевой техники флота и дальней авиации, доложил президенту РФ Владимиру Путину главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
"Техника показала свою высокую надежность, были опробованы новые формы и способы применения. Личный состав показал профессионализм, цели учений были достигнуты. Результаты учений будут детально проанализированы, и об этом будет вам доложено", - сказал главком, обращаясь к президенту.
Владимир Путин на военных учениях в Крыму
14:41
Путин понаблюдал за ходом учений в Черном море
Он сообщил, что в ходе межвидовых учений сил и войск ВМФ, дальней авиации были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.
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Николай ЕвменовВладимир ПутинКрымСевастопольВМФ РФБезопасность
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