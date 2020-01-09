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В Париже полиция применила слезоточивый газ в ходе акции протеста
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РИА Новости

В Париже полиция применила слезоточивый газ в ходе акции протеста

16:59 09.01.2020 (обновлено: 17:08 09.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция применила слезоточивый газ против противников пенсионной реформы, впервые с начала года вышедших на масштабную акцию в Париже, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Шествие, в котором принимают участие тысячи человек, движется в настоящее время по бульвару Маджента от площади Републик.
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Движение процессии сопровождается хлопками разной громкости. Помимо ставших традиционными лозунгов против реформы, протестующие выкрикивают оскорбления в адрес полиции, а также иногда кидают в стражей порядка различный мусор. Для того, чтобы усмирить разошедшихся участников акции, полиция по меньшей мере дважды применила слезоточивый газ.
Более серьёзных инцидентов и столкновений к настоящему моменту не было.
Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
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