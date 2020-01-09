В Париже полиция применила слезоточивый газ в ходе акции протеста

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже

ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция применила слезоточивый газ против противников пенсионной реформы, впервые с начала года вышедших на масштабную акцию в Полиция применила слезоточивый газ против противников пенсионной реформы, впервые с начала года вышедших на масштабную акцию в Париже , передает в четверг корреспондент РИА Новости.

Шествие, в котором принимают участие тысячи человек, движется в настоящее время по бульвару Маджента от площади Републик.

Движение процессии сопровождается хлопками разной громкости. Помимо ставших традиционными лозунгов против реформы, протестующие выкрикивают оскорбления в адрес полиции, а также иногда кидают в стражей порядка различный мусор. Для того, чтобы усмирить разошедшихся участников акции, полиция по меньшей мере дважды применила слезоточивый газ.

Более серьёзных инцидентов и столкновений к настоящему моменту не было.