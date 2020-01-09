В ОНФ рассказали о представлении подростков об идеальном дне

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские подростки в свой идеальный день больше всего хотели бы выспаться, посвятить время хобби и встретиться с друзьями, а также посетить один интересный урок в школе, свидетельствуют данные исследования Российские подростки в свой идеальный день больше всего хотели бы выспаться, посвятить время хобби и встретиться с друзьями, а также посетить один интересный урок в школе, свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта

Эксперты проекта ОНФ "Равные возможности – детям" совместно с фондом "Национальные ресурсы образования" провели исследование, в котором приняли участие 1018 детей от 13 до 18 лет из 80 регионов России.

"В свой идеальный день школьники для начала хотели бы выспаться – для этого им требуется чуть менее восьми часов. Хобби и любимым занятиям ребята готовы посвятить почти 2,5 часа, встрече с друзьями – 2 часа 18 минут, общению с семьей – 1 час 38 минут", - приводит результаты исследования пресс-служба ОНФ.

Картинг, боулинг и другие похожие активности меньше привлекают подростков - им готовы в идеальный день уделить 6 минут. Настольным играм школьники хотели бы посветить 20 минут, занятиям с репетитором - 17 минут. При этом даже в идеальный день большинство подростков готовы посетить один интересный урок в школе и пообщаться с друзьями на перемене. На социальные сети школьники отвели бы 1 час 17 минут, на выполнение домашнего задания – не больше 35 минут, по 46 минут – на оплачиваемый труд и волонтерскую работу.

Как показывают результаты, идеальный день подростка в РФ не может обойтись без 28-минутного занятия в кружке или секции, 36 минут спортивных занятий, 28 минут общения с домашними питомцами.