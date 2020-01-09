В ОНФ рассказали о представлении подростков об идеальном дне

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские подростки в свой идеальный день больше всего хотели бы выспаться, посвятить время хобби и встретиться с друзьями, а также посетить один интересный урок в школе, свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта.
Эксперты проекта ОНФ "Равные возможности – детям" совместно с фондом "Национальные ресурсы образования" провели исследование, в котором приняли участие 1018 детей от 13 до 18 лет из 80 регионов России.
5 декабря 2019, 03:07Исследование показало, что любят есть российские подростки
"В свой идеальный день школьники для начала хотели бы выспаться – для этого им требуется чуть менее восьми часов. Хобби и любимым занятиям ребята готовы посвятить почти 2,5 часа, встрече с друзьями – 2 часа 18 минут, общению с семьей – 1 час 38 минут", - приводит результаты исследования пресс-служба ОНФ.
Картинг, боулинг и другие похожие активности меньше привлекают подростков - им готовы в идеальный день уделить 6 минут. Настольным играм школьники хотели бы посветить 20 минут, занятиям с репетитором - 17 минут. При этом даже в идеальный день большинство подростков готовы посетить один интересный урок в школе и пообщаться с друзьями на перемене. На социальные сети школьники отвели бы 1 час 17 минут, на выполнение домашнего задания – не больше 35 минут, по 46 минут – на оплачиваемый труд и волонтерскую работу.
Как показывают результаты, идеальный день подростка в РФ не может обойтись без 28-минутного занятия в кружке или секции, 36 минут спортивных занятий, 28 минут общения с домашними питомцами.
По данным исследования, 63% подростков не хватает времени на занятия любимым делом, чтобы чувствовать себя счастливыми. Половине опрошенных для счастья не хватает полезных для будущей специальности предметов, а трем из десяти подростков недостает общения со взрослыми, с которыми можно было бы обсудить жизненные трудности. Каждый пятый сообщает, что в мире не существует места, где ему было бы комфортно. Чаще всего подростки отмечают, что могут чувствовать себя самими собой дома, в кружке, где занимаются любимым делом, в компании друзей и в интернете.
18 декабря 2019, 09:00РИА НаукаУченые узнали, как работа и хобби влияют на риск сердечных заболеваний