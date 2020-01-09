2020-01-09T16:55+0300
2020-01-09T17:34+0300
https://ria.ru/20200109/1563225603.html
Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Родные и близкие членов экипажа разбившегося под Тегераном Boeing-737
"Международных авиалиний Украины
" рассказали о погибших пилотах и бортпроводниках. Об этом пишет "Обозреватель"
.
Родители старшего бортпроводника рейса Тегеран — Киев Игоря Маткова узнали о его смерти от дочери, живущей в Америке. Она позвонила матери рано утром и спросила, куда полетел брат. Услышав, что рейс был в иранскую столицу, она рассказала родителям о крушении самолета.
"Мы стали звонить по телефонам, но никто ничего не говорил, и мы из Козельца приехали сюда", — сказала мать погибшего бортпроводника.
Она добавила, что у нее было плохое предчувствие перед вылетом сына в иранскую столицу. Ночью женщину мучили кошмары.
"Еще рукой мне помахал, сказал, мама, я утром вернусь", — вспоминает она.
Игорю было 34 года. Он окончил Киевский национальный лингвистический университет, учился в Кировоградской летной академии. В МАУ проработал десять лет.
"Он был очень добрым, отзывчивым, со всеми умел ладить, никого в жизни не обидел", — рассказала его мама.
Бывшая коллега стюардессы Валерии Овчарук рассказала, что та раньше работала бухгалтером, но потом ушла в авиацию.
По ее мнению, небо было для Овчарук призванием.
"Думаю, она мечтала об этом давно. Бухгалтером ведь обычно становятся по совету родителей, а стюардессами — по своему желанию", — пояснила собеседница портала.
Стюард Денис Лыхно два года назад окончил Национальный авиационный университет (НАУ). В авиакомпании он проработал полгода.
"Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но, как любой акишник (от АКИ, Аэрокосмический институт в составе НАУ. — Прим. ред.), мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, при этом еще и помочь другим одногруппникам", — поделился товарищ молодого человека в телеграм-канале вуза.
Бортпроводница Мария Микитюк к 24 годам посетила 23 страны. Девушка родилась в Ивано-Франковске, училась в НАУ.
"Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать", — пишет телеграм-канал учебного заведения.
Пилоту Владимиру Гапоненко недавно исполнилось 50 лет. У него остались супруга и две маленькие дочки. Новогодние праздники Владимир отмечал дома.
Супруга Владимира Екатерина узнала о трагедии из СМИ. Она рассказала, что просила мужа не лететь в Иран. Но он ответил, что не может так поступить.
Бортпроводнице Катерине Статник было 28 лет. Девушка родилась в Новой Каховке Херсонской области.
"Катюша наша выпускница 2009 года. Все помнят эту красивую, улыбающуюся, милейшую и добрейшую девочку! Она не заслужила такую короткую жизнь и ужасную смерть", — написала на странице школы местная жительница Светлана Атаманская.
Сестра Екатерины Ольга рассказала, что та написала ей из Тегерана. Девушки обсуждали праздники. Она добавила, что у матери было плохое предчувствие перед рейсом.
"Мама всю ночь не спала. А Катя очень хотела быстрее вернуться домой", — поделилась Ольга.
Сокурсник пилота Алексея Наумкина охарактеризовал его как порядочного человека и одного из лучших студентов в годы учебы в НАУ. Он пришел в авиацию по стопам отца, летчика-испытателя легендарного самолета Ан-225 "Мрия".
"Хотел сохранить династию", — пояснил однокурсник погибшего.
В катастрофе также погибла 25-летняя стюардесса Юлия Сологуб. По словам знакомых, родные девушки уже утром заказали в местном монастыре заупокойную службу.
Пилот Сергей Хоменко, имевший более семи тысяч часов налета, окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил в Борисполе. Он был командиром подразделения Военно-транспортной авиации Украины "Голубая тропа". У летчика остались жена и двое сыновей.
Траур по погибшим при крушении украинского Boeing
1 из 12
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.
2 из 12
Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.
3 из 12
Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.
4 из 12
На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.
5 из 12
Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.
6 из 12
При крушении никто не выжил.
7 из 12
В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.
8 из 12
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.
9 из 12
Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.
10 из 12
В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.
11 из 12
Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.
12 из 12
Цветы у посольства Ирана в Киеве.
1 из 12
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.
2 из 12
Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.
3 из 12
Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.
4 из 12
На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.
5 из 12
Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.
6 из 12
При крушении никто не выжил.
7 из 12
В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.
8 из 12
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.
9 из 12
Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.
10 из 12
В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.
11 из 12
Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.
12 из 12
Цветы у посольства Ирана в Киеве.
Трагедия с Boeing в Иране
Крушение лайнера произошло накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана
, Украины
, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности сообщали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей как причину падения. По словам источников, западные спецслужбы пришли к выводу, что самолет не был сбит ракетой.