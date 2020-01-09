Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране

Родители старшего бортпроводника рейса Тегеран — Киев Игоря Маткова узнали о его смерти от дочери, живущей в Америке. Она позвонила матери рано утром и спросила, куда полетел брат. Услышав, что рейс был в иранскую столицу, она рассказала родителям о крушении самолета.

"Мы стали звонить по телефонам, но никто ничего не говорил, и мы из Козельца приехали сюда", — сказала мать погибшего бортпроводника.

Она добавила, что у нее было плохое предчувствие перед вылетом сына в иранскую столицу. Ночью женщину мучили кошмары.

"Еще рукой мне помахал, сказал, мама, я утром вернусь", — вспоминает она.

Игорю было 34 года. Он окончил Киевский национальный лингвистический университет, учился в Кировоградской летной академии. В МАУ проработал десять лет.

"Он был очень добрым, отзывчивым, со всеми умел ладить, никого в жизни не обидел", — рассказала его мама.

Бывшая коллега стюардессы Валерии Овчарук рассказала, что та раньше работала бухгалтером, но потом ушла в авиацию.

По ее мнению, небо было для Овчарук призванием.

"Думаю, она мечтала об этом давно. Бухгалтером ведь обычно становятся по совету родителей, а стюардессами — по своему желанию", — пояснила собеседница портала.

© Фото : страница Валерии Овчарук в Instagram Валерия Овчарук © Фото : страница Валерии Овчарук в Instagram Валерия Овчарук

Стюард Денис Лыхно два года назад окончил Национальный авиационный университет (НАУ). В авиакомпании он проработал полгода.

"Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но, как любой акишник (от АКИ, Аэрокосмический институт в составе НАУ. — Прим. ред.), мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, при этом еще и помочь другим одногруппникам", — поделился товарищ молодого человека в телеграм-канале вуза.

© Фото : страница Дениса Лыхно в Instagram Денис Лыхно © Фото : страница Дениса Лыхно в Instagram Денис Лыхно

Бортпроводница Мария Микитюк к 24 годам посетила 23 страны. Девушка родилась в Ивано-Франковске, училась в НАУ.

"Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать", — пишет телеграм-канал учебного заведения.

© Фото : страница Марии Микитюк в Instagram Мария Микитюк © Фото : страница Марии Микитюк в Instagram Мария Микитюк

Пилоту Владимиру Гапоненко недавно исполнилось 50 лет. У него остались супруга и две маленькие дочки. Новогодние праздники Владимир отмечал дома.

Супруга Владимира Екатерина узнала о трагедии из СМИ. Она рассказала, что просила мужа не лететь в Иран. Но он ответил, что не может так поступить.

Бортпроводнице Катерине Статник было 28 лет. Девушка родилась в Новой Каховке Херсонской области.

"Катюша наша выпускница 2009 года. Все помнят эту красивую, улыбающуюся, милейшую и добрейшую девочку! Она не заслужила такую короткую жизнь и ужасную смерть", — написала на странице школы местная жительница Светлана Атаманская.

Сестра Екатерины Ольга рассказала, что та написала ей из Тегерана. Девушки обсуждали праздники. Она добавила, что у матери было плохое предчувствие перед рейсом.

"Мама всю ночь не спала. А Катя очень хотела быстрее вернуться домой", — поделилась Ольга.

Сокурсник пилота Алексея Наумкина охарактеризовал его как порядочного человека и одного из лучших студентов в годы учебы в НАУ. Он пришел в авиацию по стопам отца, летчика-испытателя легендарного самолета Ан-225 "Мрия".

"Хотел сохранить династию", — пояснил однокурсник погибшего.

В катастрофе также погибла 25-летняя стюардесса Юлия Сологуб. По словам знакомых, родные девушки уже утром заказали в местном монастыре заупокойную службу.

Пилот Сергей Хоменко, имевший более семи тысяч часов налета, окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил в Борисполе. Он был командиром подразделения Военно-транспортной авиации Украины "Голубая тропа". У летчика остались жена и двое сыновей.

Трагедия с Boeing в Иране

Крушение лайнера произошло накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана Украины , Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.