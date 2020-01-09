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Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing
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РИА Новости

Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing

16:55 09.01.2020 (обновлено: 17:34 09.01.2020)
24687
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Родные и близкие членов экипажа разбившегося под Тегераном Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" рассказали о погибших пилотах и бортпроводниках. Об этом пишет "Обозреватель".
Родители старшего бортпроводника рейса Тегеран — Киев Игоря Маткова узнали о его смерти от дочери, живущей в Америке. Она позвонила матери рано утром и спросила, куда полетел брат. Услышав, что рейс был в иранскую столицу, она рассказала родителям о крушении самолета.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 16:10
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
"Мы стали звонить по телефонам, но никто ничего не говорил, и мы из Козельца приехали сюда", — сказала мать погибшего бортпроводника.
Она добавила, что у нее было плохое предчувствие перед вылетом сына в иранскую столицу. Ночью женщину мучили кошмары.
"Еще рукой мне помахал, сказал, мама, я утром вернусь", — вспоминает она.
Игорю было 34 года. Он окончил Киевский национальный лингвистический университет, учился в Кировоградской летной академии. В МАУ проработал десять лет.
"Он был очень добрым, отзывчивым, со всеми умел ладить, никого в жизни не обидел", — рассказала его мама.
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 16:40
Очевидец рассказал о моменте крушения украинского лайнера в Иране
Бывшая коллега стюардессы Валерии Овчарук рассказала, что та раньше работала бухгалтером, но потом ушла в авиацию.
По ее мнению, небо было для Овчарук призванием.
"Думаю, она мечтала об этом давно. Бухгалтером ведь обычно становятся по совету родителей, а стюардессами — по своему желанию", — пояснила собеседница портала.
© Фото : страница Валерии Овчарук в InstagramВалерия Овчарук
Валерия Овчарук
© Фото : страница Валерии Овчарук в Instagram
Валерия Овчарук
Стюард Денис Лыхно два года назад окончил Национальный авиационный университет (НАУ). В авиакомпании он проработал полгода.
"Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но, как любой акишник (от АКИ, Аэрокосмический институт в составе НАУ. — Прим. ред.), мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, при этом еще и помочь другим одногруппникам", — поделился товарищ молодого человека в телеграм-канале вуза.
© Фото : страница Дениса Лыхно в InstagramДенис Лыхно
Денис Лыхно
© Фото : страница Дениса Лыхно в Instagram
Денис Лыхно
Бортпроводница Мария Микитюк к 24 годам посетила 23 страны. Девушка родилась в Ивано-Франковске, училась в НАУ.
"Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать", — пишет телеграм-канал учебного заведения.
© Фото : страница Марии Микитюк в InstagramМария Микитюк
Мария Микитюк
© Фото : страница Марии Микитюк в Instagram
Мария Микитюк
Пилоту Владимиру Гапоненко недавно исполнилось 50 лет. У него остались супруга и две маленькие дочки. Новогодние праздники Владимир отмечал дома.
Супруга Владимира Екатерина узнала о трагедии из СМИ. Она рассказала, что просила мужа не лететь в Иран. Но он ответил, что не может так поступить.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 23:45
СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране
Бортпроводнице Катерине Статник было 28 лет. Девушка родилась в Новой Каховке Херсонской области.
"Катюша наша выпускница 2009 года. Все помнят эту красивую, улыбающуюся, милейшую и добрейшую девочку! Она не заслужила такую короткую жизнь и ужасную смерть", — написала на странице школы местная жительница Светлана Атаманская.
Сестра Екатерины Ольга рассказала, что та написала ей из Тегерана. Девушки обсуждали праздники. Она добавила, что у матери было плохое предчувствие перед рейсом.
"Мама всю ночь не спала. А Катя очень хотела быстрее вернуться домой", — поделилась Ольга.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
09:20
Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Иране
Сокурсник пилота Алексея Наумкина охарактеризовал его как порядочного человека и одного из лучших студентов в годы учебы в НАУ. Он пришел в авиацию по стопам отца, летчика-испытателя легендарного самолета Ан-225 "Мрия".
"Хотел сохранить династию", — пояснил однокурсник погибшего.
В катастрофе также погибла 25-летняя стюардесса Юлия Сологуб. По словам знакомых, родные девушки уже утром заказали в местном монастыре заупокойную службу.
Пилот Сергей Хоменко, имевший более семи тысяч часов налета, окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил в Борисполе. Он был командиром подразделения Военно-транспортной авиации Украины "Голубая тропа". У летчика остались жена и двое сыновей.
Траур по погибшим при крушении украинского Boeing
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

Близкий родственник одного из членов экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране, скорбит в международном аэропорту Борисполь в Киеве
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

При крушении никто не выжил.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

Сотрудница авиакомпании у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране. 8 января 2019
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Трагедия с Boeing в Иране

Крушение лайнера произошло накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности сообщали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей как причину падения. По словам источников, западные спецслужбы пришли к выводу, что самолет не был сбит ракетой.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
12:04
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62517037
Обсудить 5
Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Жаль людей, Укранцы мы с вами...
9 января, 16:57
Алексей АЛЕКСЕЕВ
3000100
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