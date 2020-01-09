Названы самые странные вещи, которые туристы оставляют в отелях

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники крупной британской сети гостиниц рассказали о самых странных вещях, которые туристы оставляют в отелях, сообщает Mirror.
Чаще всего постояльцы забывают в гостиницах зубные щетки и зарядные устройства. Но за последние 12 месяцев этот список пополнился полутораметровой фигурой единорога из цветов, свадебным сари, украшенным драгоценными камнями, и гигантской блестящей луной, которая служила фоном для фотографий.
Один из посетителей забыл урну с прахом отца, другой – семейную реликвию – 65-летнее дерево бонсай, третий – книгу с автографами известных людей, подписи которых он собирал три десятка лет. Эти предметы позже были возвращены их владельцам.
Также среди необычных предметов, найденных в номерах, сотрудники отелей вспомнили бутылку воды из озера Лох-Несс, пару двухметровых искусственных пальм, телевизор с диагональю в 190 сантиметров, полутораметровые крылья ангела и даже кота-перса по кличке Ангел.
14 ноября 2019, 12:24ТуризмТуристы рассказали, какие предметы забывают в отелях чаще всего