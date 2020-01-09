Авиакомпания Turkish Airlines возобновит полеты в Иран и Ирак

"Мы возобновляем полеты в Иран и Ирак. Первый после приостановки рейс TK 898 вылетит по маршруту Стамбул – Тегеран в 21.05 (мск) сегодня", - сказал собеседник агентства в четверг.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.