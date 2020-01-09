Эксперт прокомментировал провал ЗРК Patriot при ракетной атаке Ирана

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ЗРК Patriot , которые прикрывают американские военные базы в Ираке , оказались неспособны отразить иранскую ракетную атаку из-за низкой эффективности, заявил в четверг РИА Новости экс-заместитель командующего (начальника) войск ПВО Сухопутных войск СССР по вооружению Александр Лузан

Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.

"У ЗРК Patriot крайне низкая эффективность при поражении баллистических и крылатых ракет и других сложных малоразмерных целей. Фактически эти комплексы сбивают только каждую третью ракету и это максимум для этих систем. Вчера иранцы запустили 14 ракет, 10 из которых достигли цели, четыре или не долетели, или были сбиты", - заявил Лузан.

"Похожий случай был, когда в сентябре прошлого года йеменские повстанцы с помощью беспилотников атаковали нефтедобывающие комплексы Саудовской Аравии, которые прикрывались Patriot, тогда эффективность также была крайне низкой", - напомнил генерал.

Эксперт обратил внимание, что американцы были предупреждены о предстоящих ударах, но ничего не смогли предпринять, чтобы обезопасить себя.