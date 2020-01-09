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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T16:55+0300
https://ria.ru/20200109/1563224975.html
Эксперт прокомментировал провал ЗРК Patriot при ракетной атаке Ирана
https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:0:669:377_1036x0_80_0_0_baabe953226ef6fbd4e233f73f1ea772.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал провал ЗРК Patriot при ракетной атаке Ирана

16:45 09.01.2020 (обновлено: 16:55 09.01.2020)
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© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ЗРК Patriot, которые прикрывают американские военные базы в Ираке, оказались неспособны отразить иранскую ракетную атаку из-за низкой эффективности, заявил в четверг РИА Новости экс-заместитель командующего (начальника) войск ПВО Сухопутных войск СССР по вооружению Александр Лузан.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.
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"У ЗРК Patriot крайне низкая эффективность при поражении баллистических и крылатых ракет и других сложных малоразмерных целей. Фактически эти комплексы сбивают только каждую третью ракету и это максимум для этих систем. Вчера иранцы запустили 14 ракет, 10 из которых достигли цели, четыре или не долетели, или были сбиты", - заявил Лузан.
"Похожий случай был, когда в сентябре прошлого года йеменские повстанцы с помощью беспилотников атаковали нефтедобывающие комплексы Саудовской Аравии, которые прикрывались Patriot, тогда эффективность также была крайне низкой", - напомнил генерал.
Эксперт обратил внимание, что американцы были предупреждены о предстоящих ударах, но ничего не смогли предпринять, чтобы обезопасить себя.
Российские современные зенитные ракетные системы на порядок эффективнее при борьбе с баллистическими и крылатые ракетами, а также беспилотниками, заявил Лузан.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиАлександр ЛузанПэтриот (зенитный ракетный комплекс )ИракИранВ мире
Популярные комментарии
Никто даже не пытался сбивать Иранские ракеты... Чтобы эта "дуэль" закончилась Ирану очень умные люди посоветовали вместо "мести" сделать тоже самое но назвать это по другому - "воспользоваться статьей 51 Устава ООН" и на том и порешали!
9 января, 16:53
PZPetr Zhukoff
4000026
Товарищи, покупайте и дальше навязываемый полосатыми всем свой бесполезный хлам... и даже голуби будут гадить вам на головы. Вспоминаются и противотанковые комплексы, которыми так грозили из 404, оказалось что там ракеты просроченные... Рекламу себе полосатые делают на все 100
9 января, 17:14
virshych
2210000
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