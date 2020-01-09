Пункты утилизации новогодних елок откроют в Подмосковье 15 января

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. С 15 января в Московской области откроются пункты утилизации новогодних елок. Как подарить дереву вторую жизнь, рассказал телеканал С 15 января в Московской области откроются пункты утилизации новогодних елок. Как подарить дереву вторую жизнь, рассказал телеканал "360"

Ели относятся к крупногабаритным отходам, поэтому для них действуют специальные правила утилизации. Сначала нужно снять с дерева все украшения, а затем отнести его в специальные пункты утилизации. В рамках экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке" они откроются в Подмосковье 15 января. Акция по сбору хвойных деревьев пройдет в регионе во второй раз.

"В каждом городском округе откроют в среднем по два специальных брендированных пункта приема, в которых будут принимать на переработку натуральные елки", – сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Ознакомиться с адресами площадок можно на сайте ведомства. Пункты будут работать ежедневно. Сдать елку можно до 31 января.

Переработка елок проходит следующим образом: деревья измельчают в щепу, которую используют для удобрения или производства почвенных грунтов. Кроме того, продукт переработки деревьев можно использовать для изготовления элементов для игровых площадок.

Также переработанная ель может принести пользу животным. Елки являются отличной подкормкой для коз.

"В этом году мы рассчитываем собрать в разы больше елей, потому что в течение года мы видели высокую вовлеченность населения в раздельный сбор отходов. Кроме этого в конце года мы открыли несколько пунктов сбора отходов для вторичной переработки "Мегабак", куда жители смогут также привозить не только ели, но и все крупногабаритные отходы: спил, одежду, мебель, бытовую технику", – рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.