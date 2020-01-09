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Новости Подмосковья
2020-01-09T16:41+0300
https://ria.ru/20200109/1563224660.html
Около 1,7 миллиона льготников МО получают компенсацию на вывоз мусора
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РИА Новости

Около 1,7 миллиона льготников МО получают компенсацию на вывоз мусора

16:41 09.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВывоз мусорных контейнеров
Вывоз мусорных контейнеров
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Жители Московской области имеют право на ежемесячную компенсацию расходов по оплате за обращение с отходами. Деньги уже получили примерно 1,7 миллиона льготников, пенсионеров и предпенсионеров, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
На данный момент компенсацию получили свыше 522 тысяч пенсионеров и предпенсионеров Подмосковья.
"Беззаявительно компенсацию получили более 522 тысяч пенсионеров и предпенсионеров региона. Льготникам, которые получают меру социальной поддержки за жилищно-коммунальные услуги, компенсация за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется в рамках этой льготы в соответствующем размере", – рассказала Ирина Фаевская.
По поручению губернатора Московской области компенсация установлена в размере 30% для неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет. 50% получают пенсионеры, достигшие 70 лет, 100% – 80 лет. Выплату рассчитывают, опираясь на стандарты: 42 квадратных метра полагается на одного жителя, 21 – на каждого из семьи из двух человек, 18 – на каждого из семьи из трех и более человек. Начисляют компенсацию с начала месяца.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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