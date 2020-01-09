Около 1,7 миллиона льготников МО получают компенсацию на вывоз мусора

"Беззаявительно компенсацию получили более 522 тысяч пенсионеров и предпенсионеров региона. Льготникам, которые получают меру социальной поддержки за жилищно-коммунальные услуги, компенсация за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется в рамках этой льготы в соответствующем размере", – рассказала Ирина Фаевская.

По поручению губернатора Московской области компенсация установлена в размере 30% для неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет. 50% получают пенсионеры, достигшие 70 лет, 100% – 80 лет. Выплату рассчитывают, опираясь на стандарты: 42 квадратных метра полагается на одного жителя, 21 – на каждого из семьи из двух человек, 18 – на каждого из семьи из трех и более человек. Начисляют компенсацию с начала месяца.