Автомобиль, в котором был убит рэпер Тупак, выставили на продажу

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В Лас-Вегасе за 1,6 миллиона долларов выставили на продажу автомобиль, в котором был застрелен американский рэпер Тупак Шакур (2Pac), сообщает Mirror.
Иномарку BMW 7 серии 1996 года выпуска тщательно восстановили.
У транспортного средства черный кожаный салон, оригинальный 5,4-литровый двигатель и пятиступенчатая автоматическая коробка передач.
Компания, занимающаяся продажей, также готова предоставить сертификат, подтверждающий подлинность.
Как рассказал источник изданию, после убийства Тупака в Лас-Вегасе, автомобиль уже продавался на аукционе и побывал у нескольких коллекционеров.
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