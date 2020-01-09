Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-10T04:15+0300
https://ria.ru/20200109/1563224589.html
Автомобиль, в котором был убит рэпер Тупак, выставили на продажу
https://cdn21.img.ria.ru/images/156322/50/1563225065_0:44:1080:652_1036x0_80_0_0_d30f90ccc627d9bb11606f4f0af44aad.jpg
РИА Новости

Автомобиль, в котором был убит рэпер Тупак, выставили на продажу

23:38 09.01.2020 (обновлено: 04:15 10.01.2020)
2712
© Фото : Celebrity Cars Las VegasАвтомобиль BMW 7 серии, в котором был застрелен Тупак Шакур
Автомобиль BMW 7 серии, в котором был застрелен Тупак Шакур
© Фото : Celebrity Cars Las Vegas
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В Лас-Вегасе за 1,6 миллиона долларов выставили на продажу автомобиль, в котором был застрелен американский рэпер Тупак Шакур (2Pac), сообщает Mirror.
Иномарку BMW 7 серии 1996 года выпуска тщательно восстановили.
У транспортного средства черный кожаный салон, оригинальный 5,4-литровый двигатель и пятиступенчатая автоматическая коробка передач.
Компания, занимающаяся продажей, также готова предоставить сертификат, подтверждающий подлинность.
Как рассказал источник изданию, после убийства Тупака в Лас-Вегасе, автомобиль уже продавался на аукционе и побывал у нескольких коллекционеров.
Двойник Тупака Шакура в отеле MGM Grand Hotel в Лас-Вегасе. Стоп-кадр видео
27 декабря 2019, 15:18Культура
В Лас-Вегасе заметили мужчину, похожего на убитого рэпера Тупака
14761412
КультураНовости культурыШоу-бизнесЛас-ВегасВ мире
Рекомендуем
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Новорожденные в родильном доме
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Луна
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Следственные действия на месте убийства в Омске
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Актриса Шэрон Стоун
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
13:42СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
13:40Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing
13:40В Волгограде машина медслужбы с пациентом врезалась в столб
13:38Глава МИД Чехии призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
13:34В Госдуме прокомментировали резолюцию Сейма Польши о Второй мировой
13:34Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing
13:33СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
13:30Ученые нашли способ омолодить мозг
13:28Налоги от миллиардного выигрыша в лотерею получит бюджет Подмосковья
13:23Сообщения о минировании московских школ не подтвердились
Лента новостейМолния