Норвегия примет 800 ливийских беженцев из лагерей Румынии и Руанды

По словам министра, Норвегия дала согласие на прием 200 человек, которые содержатся в лагерях Румынии и 600 в Руанде в течение 2020 года.

"В общей сложности 800 человек, которые находились на территории Ливии и получили статус беженцев", - пояснил министр.

При этом, по его словам, Норвегия старается оказать поддержку самым незащищенным беженцам и отказывается принимать тех, кто бежит через Средиземное море, поскольку этот путь является очень опасным, а люди, выбирающие этот маршрут, являются экономическими мигрантами, а не беженцами, считает министр.