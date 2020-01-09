Норвегия примет 800 ливийских беженцев из лагерей Румынии и Руанды

По словам министра, Норвегия дала согласие на прием 200 человек, которые содержатся в лагерях Румынии и 600 в Руанде в течение 2020 года.
"В общей сложности 800 человек, которые находились на территории Ливии и получили статус беженцев", - пояснил министр.
При этом, по его словам, Норвегия старается оказать поддержку самым незащищенным беженцам и отказывается принимать тех, кто бежит через Средиземное море, поскольку этот путь является очень опасным, а люди, выбирающие этот маршрут, являются экономическими мигрантами, а не беженцами, считает министр.
23 июля 2019, 00:43В ООН призвали не допускать возврата беженцев в Ливию