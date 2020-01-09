Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

Журналист назвал Украину "страной победившего пиара" и отметил, что в Киеве "даже в день траура" не могут обойтись без информационных вбросов.

Он обратил внимание, что в словах Данилова нет никакой конкретики, при этом ссылается секретарь СНБО на информацию из интернета, не уточняя источник. В связи с этим Соловьев задал украинской стороне несколько вопросов.

"Так обломки есть или нет? Если они их "собираются искать", то, значит, их не нашли? Так откуда версия про ракету?" — написал журналист в Telegram

По его словам, для начала СНБО необходимо найти "источник в Сети", заявивший об обнаружении обломков ракеты, и поговорить с ним.

"Или им истина не нужна?" — спросил телеведущий.

Утром 8 января Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после взлета в аэропорту Тегерана . На борту следовавшего в Киев самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана, Boeing загорелся до столкновения с землей. При этом пилоты не сообщали о внештатной ситуации.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины в качестве версий крушения назвали столкновение лайнера с другим летательным аппаратом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв на борту из-за террористического акта, а также поражение зенитной ракетой. По словам Данилова, это мог быть ЗРК "Тор", так как данные об обнаружении "российской ракеты" появились "в Сети". В самом СНБО эти обломки не видели, но пообещали, что будут их искать.

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств — участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев прокомментировал РИА Новости эту версию. По его словам, Boeing вряд ли был сбит ракетой, так как тегеранский аэропорт — особо охраняемая зона с жесткими ограничениями и строгими мерами безопасности.