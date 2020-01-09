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2020-01-09T19:49+0300
https://ria.ru/20200109/1563224353.html
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
https://cdn25.img.ria.ru/images/156320/59/1563205910_0:0:1080:608_1036x0_80_0_0_8d511ff74952809d675c73caed7bc7b0.jpg
РИА Новости

Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing

16:34 09.01.2020 (обновлено: 19:49 09.01.2020)
55936
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление секретаря украинского СНБО Алексей Данилова, назвавшего одной из версий крушения Boeing в Иране поражение "российской ракетой" и пообещавшего искать ее обломки.
Журналист назвал Украину "страной победившего пиара" и отметил, что в Киеве "даже в день траура" не могут обойтись без информационных вбросов.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11:22
Момент крушения украинского Boeing в Тегеране попал на видео
Он обратил внимание, что в словах Данилова нет никакой конкретики, при этом ссылается секретарь СНБО на информацию из интернета, не уточняя источник. В связи с этим Соловьев задал украинской стороне несколько вопросов.
"Так обломки есть или нет? Если они их "собираются искать", то, значит, их не нашли? Так откуда версия про ракету?" — написал журналист в Telegram.
По его словам, для начала СНБО необходимо найти "источник в Сети", заявивший об обнаружении обломков ракеты, и поговорить с ним.
"Или им истина не нужна?" — спросил телеведущий.
Утром 8 января Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после взлета в аэропорту Тегерана. На борту следовавшего в Киев самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана, Boeing загорелся до столкновения с землей. При этом пилоты не сообщали о внештатной ситуации.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:38
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
В Совете национальной безопасности и обороны Украины в качестве версий крушения назвали столкновение лайнера с другим летательным аппаратом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв на борту из-за террористического акта, а также поражение зенитной ракетой. По словам Данилова, это мог быть ЗРК "Тор", так как данные об обнаружении "российской ракеты" появились "в Сети". В самом СНБО эти обломки не видели, но пообещали, что будут их искать.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств — участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев прокомментировал РИА Новости эту версию. По его словам, Boeing вряд ли был сбит ракетой, так как тегеранский аэропорт — особо охраняемая зона с жесткими ограничениями и строгими мерами безопасности.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на канадские спецслужбы, что причиной падения самолета мог стать перегрев одного из двигателей.
Траур по погибшим при крушении украинского Boeing
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

Близкий родственник одного из членов экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране, скорбит в международном аэропорту Борисполь в Киеве
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

При крушении никто не выжил.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

Сотрудница авиакомпании у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране. 8 января 2019
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1862328518
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Крушение украинского самолета в ИранеАлексей ДаниловBoeing 737-800Владимир Соловьев (телеведущий)Международные авиалинии УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныТегеран (город)РоссияИранУкраина
Популярные комментарии
Источник давно назван - небезысвестный Беллингкэт. Цель вброса не столько обвинить Россию, а получить повод сделать токсичным приобретение любых наших ЗРК под предлогом, что "из них же самолеты сбивают!" Всё абсолютно прозрачно. В противовес этому - продвинуть гуманные Пэтриот ,которые вообще ничего не сбивают. Иначе, если не ввести санкции, никто не будет больше покупать у американцев.
9 января, 17:42
Von Stirliz
3070011
Какое совпадение! Я уже пророчествую, видимо ))) Буквально часами ранее я написал в чате статьи о крушении Боинга, что странно, как же "русский след" не нашли сразу...
9 января, 16:46
АБАлександр Буйчик
1650002
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