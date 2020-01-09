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Совбез Абхазии собрался для обсуждения беспорядков в центре Сухума
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РИА Новости

Совбез Абхазии собрался для обсуждения беспорядков в центре Сухума

16:27 09.01.2020 (обновлено: 16:46 09.01.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Совбез Абхазии собирается для обсуждения беспорядков в центре Сухума, сообщил РИА Новости вице-спикер парламента республики РИА Новости Левон Галустян.
Протестующие ранее ворвались в здание администрации президента Абхазии, выбив окна и дверь. Митингующие требуют отставки президента.
Галустян отказался от развернутых комментариев о беспорядках в центре Сухума, сославшись на то, что участвует в заседании совета безопасности республики. "Совбез начинается", - сообщил он. На уточняющий вопрос, будут ли там обсуждаться беспорядки, Галустян ответил: "Именно".
Ранее провластная партия "Форум народного единства Абхазии" и общественная организация ветеранов "Абааш" призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. По данным этих организаций, часть оппозиционных сил Абхазии, в том числе партии "Амцахара" и "Единая Абхазия", выступили с заявлениями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране. Заявления оппозиции о "нелегитимности президента и "несостоятельности действующей власти" в организациях назвали голословными.
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