Совбез Абхазии собрался для обсуждения беспорядков в центре Сухума

Галустян отказался от развернутых комментариев о беспорядках в центре Сухума, сославшись на то, что участвует в заседании совета безопасности республики. "Совбез начинается", - сообщил он. На уточняющий вопрос, будут ли там обсуждаться беспорядки, Галустян ответил: "Именно".

Ранее провластная партия "Форум народного единства Абхазии" и общественная организация ветеранов "Абааш" призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. По данным этих организаций, часть оппозиционных сил Абхазии, в том числе партии "Амцахара" и "Единая Абхазия", выступили с заявлениями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране. Заявления оппозиции о "нелегитимности президента и "несостоятельности действующей власти" в организациях назвали голословными.