Оппозиция предложила объявить вотум недоверия президенту Абхазии

СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. Депутат парламента Абхазии Рауль Лолуа предложил провести экстренное заседание сессии парламента и объявить вотум недоверия президенту Раулю Хаджимбе, а также всему составу кабмина республики, некоторые депутаты согласились с его предложением, передает корреспондент РИА Новости.
В данный момент представители оппозиции находятся в парламенте Абхазии и ожидают спикера Валерия Кварчию.
Протестующие ранее ворвались в здание администрации президента Абхазии, выбив окна и дверь. Митингующие требуют отставки президента.
Ранее провластная партия "Форум народного единства Абхазии" и общественная организация ветеранов "Абааш" призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. По данным этих организаций, часть оппозиционных сил Абхазии, в том числе партии "Амцахара" и "Единая Абхазия", выступили с заявлениями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране. Заявления оппозиции о "нелегитимности президента и "несостоятельности действующей власти" в организациях назвали голословными.