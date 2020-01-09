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Оппозиция предложила объявить вотум недоверия президенту Абхазии
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РИА Новости

Оппозиция предложила объявить вотум недоверия президенту Абхазии

16:25 09.01.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. Депутат парламента Абхазии Рауль Лолуа предложил провести экстренное заседание сессии парламента и объявить вотум недоверия президенту Раулю Хаджимбе, а также всему составу кабмина республики, некоторые депутаты согласились с его предложением, передает корреспондент РИА Новости.
В данный момент представители оппозиции находятся в парламенте Абхазии и ожидают спикера Валерия Кварчию.
Протестующие ранее ворвались в здание администрации президента Абхазии, выбив окна и дверь. Митингующие требуют отставки президента.
Ранее провластная партия "Форум народного единства Абхазии" и общественная организация ветеранов "Абааш" призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. По данным этих организаций, часть оппозиционных сил Абхазии, в том числе партии "Амцахара" и "Единая Абхазия", выступили с заявлениями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране. Заявления оппозиции о "нелегитимности президента и "несостоятельности действующей власти" в организациях назвали голословными.
Кадры с митинга у здания администрации президента Абхазии
16:20
Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии
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