Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 14 января

ЕРЕВАН, 9 янв – РИА Новости. Заседание суда по делу бывшего президента Армении Заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна перенесено на 14 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элина Саакова.

"Заседание суда по делу Кочаряна отложено и продолжится 14 января в 13.00 (12.00 мск)", - сказала Саакова.

По ее словам, судья Анна Данибекян прервала слушания по делу, так как адвокат одного из фигурантов, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, Мигран Погосян должен был участвовать в другом судебном заседании.

"Сегодня адвокаты Хачатурова и Сейрана Оганяна (еще одного фигуранта, экс-министра обороны – ред.) потребовали прекратить уголовное преследование своих подзащитных", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что защита Кочаряна собирается выступить с ходатайством, призвав судью взять самоотвод.