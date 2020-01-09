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Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 14 января
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РИА Новости

Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 14 января

16:22 09.01.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 янв – РИА Новости. Заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна перенесено на 14 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элина Саакова.
"Заседание суда по делу Кочаряна отложено и продолжится 14 января в 13.00 (12.00 мск)", - сказала Саакова.
По ее словам, судья Анна Данибекян прервала слушания по делу, так как адвокат одного из фигурантов, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, Мигран Погосян должен был участвовать в другом судебном заседании.
"Сегодня адвокаты Хачатурова и Сейрана Оганяна (еще одного фигуранта, экс-министра обороны – ред.) потребовали прекратить уголовное преследование своих подзащитных", - сказала пресс-секретарь.
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Она добавила, что защита Кочаряна собирается выступить с ходатайством, призвав судью взять самоотвод.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят Хачатуров, Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".
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Роберт КочарянАрменияВ мире
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