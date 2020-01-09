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2020-01-09T16:20+0300
https://ria.ru/20200109/1563222511.html
Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии
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РИА Новости

Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии

16:20 09.01.2020
27144
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Sputnik Абхазия опубликовало видео беспорядков у администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы.
На кадрах видео, как несколько протестующих разбивают окна и проникают внутрь здания. В какой-то момент между участниками митинга происходит конфликт и завязывается драка.
Штурм администрации президента начался в четверг около 13.00 по московскому времени.
Протестующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, призывавший отправить в отставку министра внутренних дел страны Гарри Аршбу.
Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. Оппозиционные партии "Амцахара" и "Единая Абхазия" призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.
Вид на Сухум
12 декабря 2019, 15:41
В Абхазии ввели наказание за нарушение территориальной целостности
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Акции протеста в СухумеАлхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Популярные комментарии
ну ломать они умеют.а вот создать или хоть что-то восстановить не хотят.я бы этих паразитов или отсёк бы в свободное плаванье,или присоединил бы с наведением порядка.а вот просто кормить - не понимаю смысла
9 января, 16:31
yyuu95 Алентьев
46100114
Достал, видимо. Они, как власть получают, то всё себе в карман. Или мы чего то не знаем, типа такой хороший, за людей, а в натуре, как у нас, дети в европе, там же недвижимость прикупили по бросовой цене. Люди просто так вилы не возьмут.
9 января, 16:43
Ольга Антипенко
41011015
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