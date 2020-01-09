Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии

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На кадрах видео, как несколько протестующих разбивают окна и проникают внутрь здания. В какой-то момент между участниками митинга происходит конфликт и завязывается драка.

Штурм администрации президента начался в четверг около 13.00 по московскому времени.

Протестующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, призывавший отправить в отставку министра внутренних дел страны Гарри Аршбу.