Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Sputnik Абхазия опубликовало видео беспорядков у администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы.
На кадрах видео, как несколько протестующих разбивают окна и проникают внутрь здания. В какой-то момент между участниками митинга происходит конфликт и завязывается драка.
Штурм администрации президента начался в четверг около 13.00 по московскому времени.
Протестующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, призывавший отправить в отставку министра внутренних дел страны Гарри Аршбу.
Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. Оппозиционные партии "Амцахара" и "Единая Абхазия" призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.
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