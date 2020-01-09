"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Травматизм со смертельными последствиями на дорогах Травматизм со смертельными последствиями на дорогах "Автодора" за 2019 год снизился на 20%, количество раненых – на 4%, а количество ДТП - на 8%, сообщила пресс-служба госкомпании.

"Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах госкомпании "Автодор" снизилось на 8 процентов в ушедшем году по сравнению с 2018-м. За восемь лет, с 2011 года, аварийность уменьшилась на 48 процентов. Статистика травматизма с тяжелыми (смертельными) последствиями ушла в минус на 20 процентов в 2019 году, а количество раненых – на 4 процента", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по сравнению с 2011 годом количество погибших снизилось на 62%.

При этом, сообщает "Автодор", сеть скоростных дорог, находящихся в управлении госкомпании, увеличилась. Так, в 2019 году компанией введено в эксплуатацию более 200 километров участков дорог федерального значения. Общая протяженность скоростных платных автодорог на конец 2019 года составила более 1440 километров, увеличившись по сравнению с 2018 годом более чем на 50%.

Добавляется, что в 2019 году дорожники реализовали комплекс мероприятий для повышения безопасности. Так, продолжилась работа по разделению встречных потоков на дорогах, установке металлического барьерного и тросового ограждения, устройству освещения, шумовых полос и другие мероприятия.