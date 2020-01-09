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"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах
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РИА Новости

"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах

16:33 09.01.2020 (обновлено: 16:34 09.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкАвтомобиль на федеральной автомобильной дороге Р258 "Байкал"
Автомобиль на федеральной автомобильной дороге Р258 Байкал
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Травматизм со смертельными последствиями на дорогах "Автодора" за 2019 год снизился на 20%, количество раненых – на 4%, а количество ДТП - на 8%, сообщила пресс-служба госкомпании.
"Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах госкомпании "Автодор" снизилось на 8 процентов в ушедшем году по сравнению с 2018-м. За восемь лет, с 2011 года, аварийность уменьшилась на 48 процентов. Статистика травматизма с тяжелыми (смертельными) последствиями ушла в минус на 20 процентов в 2019 году, а количество раненых – на 4 процента", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по сравнению с 2011 годом количество погибших снизилось на 62%.
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Смертность на российских дорогах за год снизилась на 8%
При этом, сообщает "Автодор", сеть скоростных дорог, находящихся в управлении госкомпании, увеличилась. Так, в 2019 году компанией введено в эксплуатацию более 200 километров участков дорог федерального значения. Общая протяженность скоростных платных автодорог на конец 2019 года составила более 1440 километров, увеличившись по сравнению с 2018 годом более чем на 50%.
Добавляется, что в 2019 году дорожники реализовали комплекс мероприятий для повышения безопасности. Так, продолжилась работа по разделению встречных потоков на дорогах, установке металлического барьерного и тросового ограждения, устройству освещения, шумовых полос и другие мероприятия.
"Автодор" - глобальный инфраструктурный инвестиционный холдинг, развивающий и эксплуатирующий автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и придорожную инфраструктуру за счет применения механизмов государственно-частного партнерства.
Платные дороги России
27 ноября 2019, 15:10
Платные дороги России
3210016
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АвтодорМоскваОбщество
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