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Посол Украины назвал непродуктивной дискуссию посла Израиля о Бандере
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РИА Новости

Посол Украины назвал непродуктивной дискуссию посла Израиля о Бандере

16:16 09.01.2020 (обновлено: 16:18 09.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкВо время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве
Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко на встрече в МИД Израиля назвал контрпродуктивными действия израильского посла в Киеве Джоэла Лиона, который осудил героизацию украинских националистов.
Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА)*. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя совместный документ послов Израиля и Польши, заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев.
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"Девятого января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши на Украине от 2 января 2020 года", - говорится в заявлении украинского посольства в Израиле.
По словам дипломата, "возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины", а "дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов".
Первого января в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры - лидера Организации украинских националистов.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Организация украинских националистовСтепан БандераИзраильУкраинаВ мире
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