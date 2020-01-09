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В Словении неизвестный поджег деревянную статую Трампа
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РИА Новости

В Словении неизвестный поджег деревянную статую Трампа

16:15 09.01.2020
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© AP Photo / Municipality of MoravceДеревянная скульптура в виде президента США Дональда Трампа горит в Моравце, Словения. 9 января 2020
Деревянная скульптура в виде президента США Дональда Трампа горит в Моравце, Словения. 9 января 2020
© AP Photo / Municipality of Moravce
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция Словении разыскивает неизвестного, который в четверг поджег деревянную статую президента США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Статуя, о которой идет речь, была установлена в деревне на севере Словении в прошлом году. Она изображала Трампа в голубом костюме и ярко-красном галстуке, с поднятым вверх кулаком. Автор статуи ранее рассказал в интервью словенскому телеканалу, что хотел представить Трампа в виде Супермена или Статуи Свободы.
По данным агентства, несмотря на то, что фигура американского лидера привлекала туристов, она нравилась не всем местным жителям. В результате статую пришлось перенести в другое место.
Милан Балажиц, мэр города Моравце, куда статуя была перенесена, заявил, что поджог статуи символизирует существующую в обществе "нетерпимость к художественным проектам". Отмечается, что в результате поджога статуя полностью сгорела.
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В прошлом году в Словении представили также деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница. Отмечалось, что показ статуи, стоящей на берегу реки Савы, являлся сопровождающим мероприятием выставки Ta Eho ("Это Эхо") американского художника Брэда Дауни. Дауни принадлежит только концепция статуи, которую с помощью бензопилы претворил в жизнь местный умелец. Статуя изображает первую леди в синем платье, в котором она присутствовала на инаугурации своего супруга. Как видно на фотографиях, скульптура Меланьи Трамп исполнена в жанре так называемого "наивного искусства", что предполагает условную грубоватость ее конечностей и черт лица.
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Дональд ТрампСловенияСШАВ мире
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