В Словении неизвестный поджег деревянную статую Трампа

Статуя, о которой идет речь, была установлена в деревне на севере Словении в прошлом году. Она изображала Трампа в голубом костюме и ярко-красном галстуке, с поднятым вверх кулаком. Автор статуи ранее рассказал в интервью словенскому телеканалу, что хотел представить Трампа в виде Супермена или Статуи Свободы.

По данным агентства, несмотря на то, что фигура американского лидера привлекала туристов, она нравилась не всем местным жителям. В результате статую пришлось перенести в другое место.

Милан Балажиц, мэр города Моравце, куда статуя была перенесена, заявил, что поджог статуи символизирует существующую в обществе "нетерпимость к художественным проектам". Отмечается, что в результате поджога статуя полностью сгорела.