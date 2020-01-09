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Культура
2020-01-09T18:24+0300
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На вручении премии "Грэмми" выступят Билли Айлиш и Aerosmith
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РИА Новости

На вручении премии "Грэмми" выступят Билли Айлиш и Aerosmith

18:24 09.01.2020
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© AP Photo / Paul R. GiuntaБилли Айлиш
Билли Айлиш
© AP Photo / Paul R. Giunta
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. На церемонии вручения премий Национальной академии искусства и науки звукозаписи выступят Билли Айлиш, Lizzo и группа Aerosmith, сообщает Rolling Stone. Остальные участники шоу будут объявлены позже.
Вышеназванные музыканты, а также Блейк Шелтон и Гвен Стефани исполнят свои песни 26 января во время торжественного награждения лауреатов, которое пройдет в Лос-Анджелесе в 62 раз. Первой подтвердила свое участие Билли Айлиш.
У Lizzo, Билли Айлиш и Lil Mas X наибольшее количество номинаций, все трое соревнуются в категориях "запись года", "альбом года" и "лучший новый исполнитель". Lizzo и Айлиш также будут соперничать за "лучшую песню года". В общей сложности у Lizzo восемь номинаций, а у Айлиш и Lil Nas X – по шесть.
Aerosmith первый раз выступали на вручении премий "Грэмми" в 1991 году.
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