На вручении премии "Грэмми" выступят Билли Айлиш и Aerosmith

Вышеназванные музыканты, а также Блейк Шелтон и Гвен Стефани исполнят свои песни 26 января во время торжественного награждения лауреатов, которое пройдет в Лос-Анджелесе в 62 раз. Первой подтвердила свое участие Билли Айлиш.

У Lizzo, Билли Айлиш и Lil Mas X наибольшее количество номинаций, все трое соревнуются в категориях "запись года", "альбом года" и "лучший новый исполнитель". Lizzo и Айлиш также будут соперничать за "лучшую песню года". В общей сложности у Lizzo восемь номинаций, а у Айлиш и Lil Nas X – по шесть.