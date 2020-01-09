В Москве нашли крупный склад оружия в квартире

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Крупный склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружен в четверг в жилом доме на северо-востоке Крупный склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружен в четверг в жилом доме на северо-востоке Москвы , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В квартире жилого дома на улице Гончарова найдено значительное количества боеприпасов времен войны", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, опасный арсенал принадлежит "черным копателям". Эвакуация жильцов дома пока не проводится.

Крупнейшее за последнее время арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ.