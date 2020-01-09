Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта обстановку в Ливии

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ближневосточную повестку дня с упором на ситуацию в Ливии , говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД РФ, Богданов принял посла Египта 9 января.

"В ходе беседы состоялось доверительное обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с упором на обстановку в Ливии. При этом была подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Каира на эффективное взаимодействие и координацию подходов на международной арене", - отметили в ведомстве.

Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.