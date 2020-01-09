Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T16:09+0300
https://ria.ru/20200109/1563221782.html
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта обстановку в Ливии
https://cdn24.img.ria.ru/images/152169/76/1521697692_0:175:2786:1742_1036x0_80_0_0_1fc466d7459c99d03646d348994762a9.jpg
РИА Новости

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта обстановку в Ливии

16:09 09.01.2020
144
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ближневосточную повестку дня с упором на ситуацию в Ливии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, Богданов принял посла Египта 9 января.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
14:33
Богданов обсудил с главой МИД ПНС Ливии ситуацию в стране
"В ходе беседы состоялось доверительное обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с упором на обстановку в Ливии. При этом была подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Каира на эффективное взаимодействие и координацию подходов на международной арене", - отметили в ведомстве.
Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Вчера, 18:51
Путин и Эрдоган призвали к сохранению суверенитета Ливии
100001
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Россия
Ихаб Талаат НасрБлижний ВостокМихаил БогдановМИД РФЕвросоюзЛивияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Билли Айлиш
На вручении премии "Грэмми" выступят Билли Айлиш и Aerosmith
Деревянная скульптура в виде президента США Дональда Трампа горит в Моравце, Словения. 9 января 2020
В Словении неизвестный поджег деревянную статую Трампа
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заверил Роухани в готовности Великобритании к диалогу по СВПД
Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве
Посол Украины назвал непродуктивной дискуссию посла Израиля о Бандере
Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
Журналистов не пустили на заседание парламента по отставке Хаджимбы
Министр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
Глава МИД Британии призвал искать пути деэскалации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке
Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
Оппозиция предложила объявить вотум недоверия президенту Абхазии
Военные Сомали
Спецназ Сомали ликвидировал 35 боевиков группировки "Аш-Шабаб"
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Богданов обсудил с главой МИД ПНС Ливии ситуацию в стране
Флаг Ирана
Эксперт назвал меры для сохранения ядерной сделки с Ираном
Роберт Кочарян
Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 14 января
Задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
На Украине продлили арест мужчине, угрожавшему взорвать мост в Киеве
Отдыхающие на одной из улиц в Эйлате
Эксперт: ситуация в Иране не повлияет на турпоток в ОАЭ и Израиль
Девушка смотрит ток-шоу на телеканале ZIK
Телеканалы "112.Украина" и ZIK пройдут внеплановые проверки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:11Магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс
21:10Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
21:09В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
Лента новостейМолния